Makeup occhi asiatici: l’eyeliner impeccabile sugli occhi a mandorla

Siete delle splendide ragazze asiatiche alle prese con il trucco? Ecco alcuni consigli per un makeup occhi asiatici e su come applicare l’eyeliner in modo perfetto sugli occhi a mandorla.

Quante volte ci si ritrova con l’eyeliner stampato sulla palpebra? Questo potrebbe essere uno degli inconvenienti con cui si fa i conti quando si truccano gli occhi a mandorla o in generale gli occhi che presentano una palpebra cadente.

Questa peculiarità che rende ogni donna unica, non deve scoraggiare e tantomeno costringerci a rinunciare ad un prodotto ‘must have’ del makeup come l’eyeliner. Scopriamo i consigli per truccare gli occhi a mandorla in modo perfetto.

Makeup occhi asiatici: il primo segreto è nel preparare una buona base

Come in ogni makeup che si rispetti il segreto per una buona riuscita sta nella preparazione della base occhi. L’epidermide di questa zona così delicata dovrebbe essere sempre ben idratata con prodotti specifici. In questo modo si eviterà la comparsa dei piccoli segni del tempo e il trucco sarà perfetto. Basterà picchiettare nella zona perioculare una lozione idratante magari arricchita di ingredienti anti age. Dopo circa 2 minuti dall’applicazione, quando il trattamento sarà completamente assorbito, si potrà procedere con il makeup.

Il primer è senza dubbio un importante alleato del makeup occhi in generale ma di quelli a mandorla ancor di più, in quanto assicura un ‘settaggio’ dei prodotti molto tenace, particolare fondamentale per poter truccare occhi dalle linee molto decise.

Una volta applicato il primer, si potrà stendere un ombretto chiaro, che regali allo sguardo luminosità, insistendo con le sfumature nella piega dell’occhio che potrà essere evidenziata sfumando bene l’ombretto verso l’alto, proprio come indicato nel trucco per occhi cadenti.

Makeup occhi a mandorla : i consigli per applicare l’eyeliner in modo impeccabile

Il segreto per applicare l’eyeliner sugli occhi a mandorla, sta prima di tutto nel rispettare le linee naturali ed enfatizzandone questo tratto allungato davvero molto sensuale.

La linea da tracciare dovrà essere molto sottile adiacente alla rima palpebrale e dovrà poi essere allungata verso l’angolo esterno dell’occhio dove si potrà disegnare una ‘codina’ più importante e naturalmente visibile anche su un occhio asiatico. Poi si dovrà attendere qualche minuto con lo sguardo rivolto verso il basso per lasciare asciugare completamente il prodotto. Il segreto per evitare che l’eyeliner si stampi sulla palpebra è proprio questo!

In questo video tutorial sono illustrati in modo semplice tutti i passaggi per un makeup occhi di grande effetto, basterà seguire tutti i passaggi.