Elodie per H&M nella nuova collezione trendy “I Am the future”!

Elodie posa per la nuova collezione moda di H&M intitolata “I Am the Future”. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i concetti principali della nuova collezione del colosso della fast fashion! In più, scopriamo le ultime novità su Elodie!

Era solo il 2015 quando una giovane ragazza con un talento forte di cui non era molto sicura varcava la soglia del palco di Amici di Maria de Filippi. Si è subito fatta notare a causa dei suoi capelli corti e rosa, dei suoi occhi enormi ma soprattutto per la sua voce calda e soul. Quell’anno non vince la quindicesima edizione del talent show, ma le vittorie per Elodie non tardano ad arrivare. I titoli delle sue canzoni sempre in testa alle classifiche e non solo. Dopo essere stata un’artista in gara, Elodie diventa co-presentatrice, al fianco di Amadeus, del Festival della Canzone Italiana di Sanremo dell’ultima edizione. Oggi però parleremo di Elodie sotto un altro aspetto, quello del fashion. Ha indossato Versace, Oscar de la Renta e Gian Battista Valli.

Oggi invece indossa H&M per uno scopo diverso, per sponsorizzare la nuova collezione del collosso della fast fashion che prende il nome di “I Am the Future”. Scopriamo insieme di cosa si tratta e copiamo i look di Elodie!

Uno dei punti fondamentali dell’industria fashion è puntare da qui ai prossimi anni ad una moda eco-sostenibile, a basso impatto ambientale che riesca ad essere anche di tendenza.

Tutti i brand, da quello più economico a quello più costoso, stanno cercando il loro modo per dare un aiuto al pianeta.

Stella McCartney ad esempio crea una borsa in pelle vegana estratta dai funghi. Valentino invece crea dei Vintage Store in cui puoi portare il tuo abito Valentino e scambiarlo per un buono da utilizzare nella boutique della Maison.

Oggi parleremo di un colosso dell’industria della fast fashion che si è sempre differenziato dagli altri concorrenti sul mercato, poiché ha sempre avuto uno sguardo verso i problemi ambientali e quindi una marcia più.

Stiamo parlando di H&M e della nuova collezione moda “I Am the Future”! Scopriamola insieme!

Per la nuova collezione “I Am The Future” H&M sceglie Elodie!

Di cosa si tratta? E perché dobbiamo avere necessariamente questi capi? Leggiamolo insieme!

La nuova collezione di H&M intitolata “I Am the Future” è basata interamente sul concetto della “Coesistenza”.

Creata per chi ama vestire di tendenza anche se vuol fare una passeggiata al mattino in montagna, la nuova collezione di H&M ha una proposta innovativa, perché è al 100% vegana.

Parlando strettamente in termini fashion, la collezione ha un richiamo allo stile punk degli anni ’90, tra piumini oversize, abiti ultra aderenti e pellicce, ovviamente sintetiche.

Oltre ad avere capi trendy, l’intera collezione è pensata per chi ha uno spirito libero, che ama le escursioni in montagna tanto quanto le fashion week!

Elodie ha pubblicato sul proprio feed di Instagram due foto che la ritraevano con gli abiti di H&M con l’hastag #iamthefuture. Ovviamente non serve dire che i total look erano di uno stile pazzesco.

Ha indossato un mini abito aderente color arancione con maniche lunghe che terminano con dei polsini di pelliccia ecologica. Inoltre si è mostrata in un altro total look, in cui indossava un abito monospalla bianco, aderente, in Econyl riciclato, decorato da strass e frange su tutta la lunghezza dell’abito.

Oltre ad essere di tendenza, questi abiti sono totalmente vegani e provenienti da materiali riciclati. Un motivo in più per indossare questi capi.

Ma quanto costano? Il primo € 59,99, il secondo € 99,00. Come prezzo di partenza non è proprio il massimo, ma se pensiamo che acquistando uno i questi capi facciamo del bene all’ambiente, il prezzo è più che ragionevole!

LEGGI ANCHE: Leggings: errori e orrori di stile che non dovrai mai più commettere!

Termina qui la guida id stile di CheDonna incentrata sulla nuova collezione ecosostenibile di H&M che prende il nome di “I Am the Future”.

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda e non solo.

Perché come sapete bene, non esiste moda senza società, attualità e anche un pizzico di gossip!