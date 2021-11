Test delle Relazioni | Qual è il pregio che solo chi ti ama può apprezzare?

Il test delle relazioni ti aiuterà a scoprire un aspetto di te che non sono in molti a conoscere e ancora meno sono quelli che lo apprezzano.

Questo avviene perché molto spesso alcuni aspetti del nostro carattere appaiono molto “spigolosi” a coloro che non ci conoscono bene. Chi però ha la pazienza di comprenderci fino in fondo a volte scopre un piccolo “tesoro emotivo”.

Naturalmente si tratta di un aspetto del carattere diverso per ognuna di noi e spesso siamo così impegnate a “viverci” dal di dentro che non siamo nemmeno consapevoli di come ci poniamo e di come appariamo spesso a coloro che hanno a che fare con noi.

Molti dei nostri pregi infatti vengono oscurati da alcuni dei nostri comportamenti più evidenti, che possono addirittura apparire come difetti.

Qual è il tuo?

Test delle Relazioni

Per eseguire questo test dovrai osservare le immagini che ti proponiamo e scegliere l’elemento che ti rappresenta di più. Sappiamo che è facile cadere nella tentazione di “prevedere” il risultato del test per tentare di piegarlo a nostro piacimento, ma è l’approccio sbagliato. Molto meglio tentare di scegliere nella maniera più istintiva possibile per leggere il profilo in grado di rappresentarci meglio.

1 – I Libri

I libri rappresentano la cultura che si costruisce con tempo e sacrificio, ma anche con il desiderio di migliorarsi continuamente, senza accontentarsi mai delle conoscenze che si sono appena ottenute.

Chi ti conosce poco o in maniera superficiale potrebbe pensare che tu sia una persona orgogliosa e puntigliosa, in grado di ricordare dettagli di fatti che sono avvenuti anni fa pur di dimostrare che hai ragione.

Le persone che hanno con te relazioni profonde sanno invece che il tuo pregio nascosto è la capacità di analizzare ogni dettaglio di ciò che accade intorno a te. Sei una persona estremamente attenta a ciò che ti circonda ma più ancora alle persone che ti circondano. Spesso inoltre sfrutti questa tua capacità per prenderti cura degli altri e fare in modo che si sentano sempre a proprio agio.

2 – Il Tesoro del Mare

Lo scrigno del tesoro rappresenta senza ombra di dubbio qualcosa che si vuole proteggere e che si vuole tenere nascosto. In questo scrigno in particolare non ci sono monete d’oro e gioielli, ma perle e stelle marine, cioè dei veri e propri tesori che vivono nelle profondità.

Molto probabilmente le persone che ti conoscono poco pensano che tu sia una persona molto chiusa e a volte indisponente, non troppo ben disposta a condividere con gli altri le proprie emozioni.

Il tuo pregio nascosto, conosciuto solo dalle persone che hanno relazioni profonde con te, sta invece in una grande sensibilità e generosità d’animo. Questi pregi vengono rivelati soltanto alle persone che ti amano davvero e di cui hai imparato a fidarti. Le persone sono disposte a guardare oltre la “scorza dura” che mostri al mondo riescono ad apprezzare la delicatezza e la profondità dei tuoi sentimenti.

3 – Il Nido

Il nido è ciò che le coppie di uccelli costruiscono per proteggere le uova, quindi può essere sicuramente considerato un simbolo della cura materna e del luogo in cui ci sentiamo più al sicuro.

Le persone che ti conoscono poco pensano spesso che tu sia una persona piuttosto ansiosa e che ti impegni a controllare tutto e tutti per essere certa che le cose vadano esattamente come vuoi.

Al contrario, le persone che hanno saputo creare con te relazioni profonde e che ti amano sanno che dietro alla scorza di una “mamma” severa e apprensiva si nasconde un cuore generoso e buono, disposto a sacrificarsi per prendersi cura degli altri e soprattutto di coloro che hanno più bisogno di aiuto.

4 – I Cosmetici

I cosmetici rappresentano per la maggior parte delle persone il peccato di vanità: chi è troppo attento al proprio aspetto fisico (e quindi soprattutto le donne) secondo il parere comune non è una persona profonda.

Se la tua scelta è ricaduta sui trucchi significa che le persone che valutano i tuoi atteggiamenti e le tue azioni in maniera superficiale ti ritengono superficiale, poco interessata alle cose davvero importanti della vita e forse addirittura poco intelligente.

Chi ha instaurato con te relazioni importanti sa invece che sei una persona amante del bello, piuttosto ambiziosa e che tende sempre al perfezionismo. Questo significa che ti impegni al massimo in ogni cosa che fai e appena dopo aver conseguito un obiettivo importante ti lanci alla conquista del prossimo. In realtà sei anche molto sensibile e un po’ insicura: il trucco ti serve anche ad avere maggiore fiducia in se stessa.

