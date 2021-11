Test delle mollette: le tue preferite indicano come vivi la moda

Scopri come vivi la moda grazie al nostro test delle mollette. Potresti scoprire lati di te che ancora non conosci.

Chi ama prendersi cura dei propri capelli avrà sicuramente sperimentato più di una volta la comodità delle mollette. Utili per mantenere in ordine la piega sono al contempo degli accessori in grado di dare un tono diverso al proprio aspetto e di sposarsi persino con ciò che si indossa.

Anche se può sembrare strano, avere delle preferenze sulle mollette può indicare persino una parte di noi e, più nello specifico quella relativa alla moda. Quelle che siamo più propense a scegliere per farci belle possono infatti indicare sia le nostre inclinazioni che la capacità di adattarsi agli schemi o di costituirne di nuovi. Sei pronta a scoprire come sei fatta?

Test delle mollette: quelle che scegli mostrano il tuo rapporto con la moda

Per effettuare questo test nel modo giusto basta osservare le quattro immagini proposte e scegliere il tipo di mollette che si è solite usare o quelle che si sceglierebbero se si portassero i capelli lunghi.

Quelle che si sentono più in linea con la propria persona sono infatti in grado di svelare alcuni aspetti della personalità che altrimenti sarebbero difficili da riconoscere.

Scopriamo quindi chi siamo davvero quando si parla di moda e tutto indicando le mollette che sentiamo più adatte a noi.

1 – Le mollette gioiello

Se hai scelto le mollette gioiello sei una persona che presta particolare attenzione alla propria immagine. Nella vita punti molto sull’apparire e tendi ad usare questo metro anche per chi si relaziona con te. Sempre un passo avanti in fatto di moda, sei in grado di esaltare al meglio la tua immagine e tutto grazie ad un gusto innato al quale associ il tuo interesse per i dettagli.

La tua propensione verso tutto ciò che è bello fa di te una persona di cui gli altri tendono a fidarsi, sopratutto quando si tratta di moda. Per questo motivo sei spesso circondata da chi non desidera altro che trarre un po’ della tua bravura. Cosa della quale vai persino orgogliosa.

2 – Le mollette colorate

Tra tutti i tipi di mollette hai un debole per quelle colorate? Allora sei una persona indipendente e del tutto autonoma anche quando si parla di moda. Le tendenze non sono una cosa che subisci ma che tendi a creare e tutto grazie al gusto che mixi benissimo con la creatività e la voglia di fare.

Fantasiosa come poche riesci a dare risalto anche a dettagli banali e tutto senza preoccuparti di ciò che pensano gli altri. Un aspetto che è anche il tuo punto di forza. Ovvero ciò che ti rende unica e che fa si che tutti accettino anche le proposte più improbabili purché queste arrivino da te.

3 – Le mollette con le perline

Hai scelto le mollette con le perline? Ciò dipende dal tuo essere un po’ retrò e un po chic e tutto con un gusto innato che ti consente di fare sempre gli abbinamenti giusti ed in grado di esaltare la tua figura. Per te la moda è un concetto di base che ti guida in tutto quello che fai per la tua bellezza. Al contempo, però, sai come gestirla in modo che non ti sovrasti.

Che si tratti di abiti per tutti i giorni che di quelli da festa, ti dimostri sempre in grado di scegliere cosa è più giusto per te. E tutto senza il minimo sforzo. Dopotutto apparire al meglio è una cosa che ti piace e che ti fa sentire bene.

4 – Le mollette glitterate

Tra tutte le mollette che ci sono non sai resistere a quelle glitterate? Allora sei una persona che ama tutto ciò che si nota ad un primo sguardo. Spesso ti fai cogliere dalle apparenze e ciò vale anche e sopratutto nella moda. Non per niente di capita spesso di fare acquisti dei quali ti penti puntualmente.

Detto ciò sei molto brava a seguire il tuo istinto e a creare abbinamenti che siano alla moda ma che parlino anche di te. E ciò la dice lunga sul tuo modo di essere e sulla capacità di non farti guidare dalle scelte altrui anche quando queste sembrano valide. Dopotutto hai una personalità di spicco e ciò fa di te una persona che deve avere sempre l’ultima parola. Anche quando si tratta di moda.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.