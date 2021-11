Scopri se sai riconoscere il bene dal male con il test di Cappuccetto Rosso

Che ne dici, ti va di giocare con noi con il test di Cappuccetto Rosso? Scopriamo subito se sai riconoscere il bene dal male.

Di certo si tratta di una delle fiabe più conosciute e famose al mondo, che ha dominato l’immaginario di tantissimi bambine e bambine.

Di chi parliamo?

Se ancora non lo hai capito, allora è il caso che tu faccia un bel ripasso di fiabe e favolette.

va bene, non tutti siamo esperti di folklore e racconti ma qui rischi di esagerare!

Prima, però, che tu te ne vada offeso, ti facciamo un’ultima domanda: non sei curioso di capire se sai riconoscere il bene dal male?

Test di Cappuccetto rosso: cosa vedi nell’illustrazione ci svela come gestisci il bene o il male

Va bene, va bene: basta misteri!

Stiamo parlando proprio della fiaba di Cappuccetto Rosso che ha dato lo spunto al famoso illustratore Noma Bar per realizzare questo disegno veramente fantastico.

Ora, ovviamente, dobbiamo porti la domanda di rito: che cosa vedi in questa opera?

Come potrai notare, infatti, il disegno si ispira a Cappuccetto Rosso e riesce a coniugare, nel medesimo soggetto, i due protagonisti principali della fiaba.

Nel lupo, infatti, è “contenuta” anche Cappuccetto Rosso!

Il test di oggi ti chiede solo di dirci, sinceramente, quale dei due elementi hai notato per primo.

Non preoccuparti se hai visto prima il lupo: non vuol dire di certo che giri per i boschi, cercando di mangiare nonne e bambine!

Sebbene le fiabe, soprattutto quelle antiche, siano quasi sempre un modo di comunicare ai bambini delle norme di buon comportamento (Cappuccetto Rosso, ad esempio, insegna molto bene a non fidarsi degli sconosciuti), dietro i loro personaggi si nasconde molto di più.

Oggi abbiamo deciso di prendere in prestito l’illustrazione di Noma Bar e la fiaba di Cappuccetto Rosso per scoprire quanto sei in grado di distinguere il bene dal male.

Che ne dici, ti va di giocare con noi?

Il responso del test di personalità di oggi

hai visto Cappuccetto Rosso: ehi, dobbiamo veramente dirtelo. Sei la personificazione dell’innocenza e della fiducia, della speranza e della vivacità.

Se hai visto Cappuccetto Rosso per prima, infatti, vuol dire che sei una persona che non ha assolutamente problemi a fidarsi delle persone, anzi!

Sei buona e fiduciosa e, proprio per questo, spesso concedi agli altri molte più occasioni di quante non ne meritino. Ovviamente sei anche una persona che si merita fiducia e rispetto visto che non faresti mai niente di male agli altri!

Purtroppo per te, però, evidentemente fatichi a riconoscere il bene dal male visto che, anche quando qualcuno ti reca un danno, tu cerchi di passarci sopra.

Sei abituata a credere che l’amore riesca a guarire e curare tutto e che ti metta al riparo dalle situazioni più sgradevoli.

Se tutti fossero come te siamo sicuri che sarebbe davvero un mondo migliore: purtroppo, però, dovresti imparare a riconoscere che il male si annida davvero ovunque!

hai visto il lupo: no, no, non preoccuparti. Non sei “cattivo” solo perché hai visto il lupo come primo elemento di questa illustrazione, diciamo davvero!

Anzi, abbiamo veramente delle buone notizie per te: se hai visto il lupo vuol dire che sei una delle poche persone in grado di distinguere correttamente il bene dal male.

Questo perché, nella fiaba così come nella vita reale, il “male” è anche quello che dobbiamo imparare a conoscere… perché è insito anche dentro di noi!

Evidentemente, nella vita, ti è capitato di guardarti dentro e di scoprire anche cose poco piacevoli su te stessa. Non si tratta di essere persone cattive ma, semplicemente, di avere una visione chiara di sé stessi.

Proprio perché non ti fai illusioni riguardo te stessa, sai anche riconoscere il male negli altri.

Non sempre, infatti, il male arriva nelle vesti di un vero e proprio lupo letterale; spesso, il male è vicino a noi travestito dalle persone che ci amano di più o che dicono di amarci.

Tu hai un radar speciale e sei in grado di riconoscere subito qualcuno che ti potrebbe recare danno. Complimenti!

