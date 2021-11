Aiuto, che noia! Sei ad un appuntamento con uno dei segni più noiosi?

Che barba, che noia e che noia e che barba. Sì, stiamo dicendo proprio a te: non è che per caso sei uno dei segni più noiosi dello zodiaco?

Non vogliamo immediatamente puntare il dito verso gli altri, questo lo dobbiamo riconoscere. Sarà capitato anche a noi (ed anche a voi) di essere veramente noiosi in qualche occasione e, purtroppo, di non rendervene conto.

Magari stavate parlando della vostra ultima passione (da Lady Gaga alla maniera per fare il contouring perfetto) e non vi siete resi conto che il vostro “pubblico”… beh, ha iniziato a sbadigliare!

Meglio cercare di farsi dare una mano dall’oroscopo e scoprire subito chi sono i veri noiosi!

I segni più noiosi dello zodiaco: sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Noia, noia e ancora noia: se Sandra Mondaini ci ha conquistati con il tormentone Che barba, che noia, facendoci ridere fino alle lacrime, quando ci annoiamo davvero siamo proprio di ben altro avviso, non trovi?

Ci sono persone che, purtroppo per loro, non importa di che cosa parlino ma riescono ad essere sempre ed inequivocabilmente noiose.

Mentre raccontano le teste ciondolano, inizia a sentirsi un lieve russare e qualcuno crolla schiantato dal sonno.

Insomma, ogni tanto capita: sei seduto a cena con una persona veramente noiosa!

Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali che ti faranno morire dalla noia: quelli che parleranno solo di sé stessi e dei propri interessi, facendoti desiderare di essere da qualsiasi altra parte meno che di fronte a loro.

Ehi, non è che ci sei anche tu in classifica, vero?

Capricorno: quinto posto

Ci dispiace cari Capricorno ma dobbiamo proprio inserirvi nella classifica di oggi dell’oroscopo. Voi spesso non ve ne rendete conto ma potete essere di una noia veramente fulminante! Si salvi chi finisce a cena con voi dopo una giornata di lavoro: le loro orecchie andranno letteralmente a fuoco!

Dobbiamo spezzare una lancia in favore dei Capricorno, però. Il loro essere noiosi deriva anche dal fatto che, spesso e volentieri, non sanno intrattenere una conversazione o fare small talks. Per i Capricorno è più facile stare in silenzio che chiacchierare di cose senza importanza: ecco perché, spesso, sono “noiosi” anche perché sembra che non abbiano nulla da dire!

Cancro: quarto posto

Andiamo da un estremo all’altro: i nati sotto il segno del Cancro parlano talmente tanto che le orecchie vi si staccheranno dalla testa.

Certo, questo non vuol dire che sono noiosi ma, possiamo assicurarvelo, a volte invece il loro costante chiacchiericcio può farvi addormentare di colpo.

Il Cancro, infatti, parla di tantissime cose: alcuni, magari, vi interesseranno ma non c’è maniera di approfondire. Da quando apre gli occhi al mattino fino al momento di mettersi a dormire la sera, il Cancro parla: e di tutto quello che gli viene in mente!

A meno che non abbiate i suoi stessi interessi, un pranzo intero con un nato sotto il segno del Cancro può rivelarsi veramente duro!

Scorpione: terzo posto

I nati sotto il segno dello Scorpione non possono fare a meno di essere noiosi: credono che l’unico argomento interessante nella vita siano loro!

Ecco perché, purtroppo, i nati sotto il segno dello Scorpione spesso parlano a vanvera e per ore solo di argomenti che interessano a loro. Che disdetta per tutti i loro ascoltatori!

Gli Scorpione, infatti, sono persone che hanno numerosi interessi ma che fanno di tutto per convincere gli altri ad appassionarsi a cose… di nicchia o veramente complicate da trovare entusiasmanti!

Per lo Scorpione, quindi, è veramente difficile entrare in sintonia con gli altri: il risultato? La noia può correre su binari veramente veloci!

Vergine: secondo posto

I nati sotto il segno della Vergine guadagnano un secondo posto di tutto rispetto nella nostra classifica dei segni più noiosi dello zodiaco.

Ehi, cari amici della Vergine, non prendetevela con noi: sapete essere veramente molto noiosi quando volete ed avere una tendenza ad ignorare gli altri e le loro necessità niente male!

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, spesso e volentieri sono noiosi proprio perché non si curano minimante di chi hanno davanti.

Bambini o senatori, registi di cinema o curatori di musei, cassieri del supermercato o bidelli della scuola: parleranno a tutti delle medesime cose e con il medesimo tono.

Non c’è da stupirsi che siano noiosi!

La Vergine ha praticamente quasi sempre un unico argomento di conversazione: sé stessa ed i propri successi (quando si sente di condividerli).

Difficile trovare qualcuno che non la trovi noiosa a meno che, ovviamente, non si tratti di qualcuno che vuole fare colpo. Ma le premesse di questa interazione non ci sembrano fantastiche!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più noiosi dello zodiaco

Ci perdoneranno gli amici dei Pesci se li mettiamo al primo posto della nostra classifica di oggi ma purtroppo è così.

Stelle e pianeti ci hanno indicato i nati sotto il segno dei Pesci come i più noiosi di tutto lo zodiaco: aiuto!

I Pesci, infatti, spesso e volentieri sono troppo timidi e sognanti per prendere la parola quando si trovano in mezzo agli altri.

Il risultato? I Pesci sembrano non avere quasi mai niente da dire e, per loro, va bene così. Sempre a pensare al proprio mondo interiore ed ai propri casi, i Pesci non pensano proprio di dover fare bella figura con gli altri.

Aggraziati, gentili, educati e piacevolissimi? Certo, i Pesci sono spesso così. Al solo pensiero di doverli incontrare da soli, però, la maggior parte delle persone tremano: di che cosa parleranno con i Pesci?