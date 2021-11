Il reggiseno a vista è di tendenza. Come lo indossa Victoria dei Måneskin?

Il reggiseno a vista è il nuovo accessorio del momento. L’abbigliamento intimo è stato sdoganato dalla moda e bisogna utilizzarlo come accessorio nei nostri look di ogni giorno. Come lo indossa Victoria dei Måneskin?

La moda femminile è sempre stata soggetta a “leggi convenzionali” dettati dalla società. La gonna troppo corta non è per le occasioni formali, e per essere eleganti bisogna necessariamente indossare l’abito da sera. Addirittura le divise delle donne per anni sono state il riflesso di queste imposizioni stilistiche. Ad esempio le divise delle hostess in aeroporto, che con i loro tailleur aderenti, gonne succinte e décolleté mostravano una femminilità anacronistica e scomoda. Negli ultimi anni la situazione è cambiata, e in molti ambienti il cambiamento è già avvenuto. Le hostess possono indossare i pantaloni e scarpe basse, le ginnaste possono utilizzare tute lunghe e le pallavoliste hanno iniziato ad indossare gli shorts al posto del costume sgambato. Tutto ciò per dirvi come la moda femminile fosse legata e condizionata da alcuni preconcetti dettati dalla società, non sempre volti alla comodità e al gusto delle donne stesse.

Fortunatamente la situazione è cambiata, e come siamo libere di indossare i pantaloni laddove un tempo era necessaria la gonna, siamo altrettanto libere di tirare fuori la lingerie e di sfoggiarla come il nostro accessorio preferito. Ecco a voi il nuovo accessorio trendy: il reggiseno a vista. In questa guida di stile vi mostreremo come indossarlo al meglio, prendendo spunto da Victoria de Angelis dei Måneskin !

Cosa significa sensualità? E come mostrarla?

Non esiste una risposta univoca a queste domande, perché non esiste un solo concetto di sensualità. Sicuramente mostrare il nostro corpo con abiti corti e top minuscoli non è il giusto modo di raccontare sensualità. Ma dato che se ne parla ancora poco, a volta si fa fatica a creare un outfit in cui riusciamo ad essere sensuali senza sbagliare qua e la.

Oggi infatti copieremo il look di una giovane donna, che ha trovato il suo modo personale e alla moda di raccontare con i suoi outfit il proprio concetto di sensualità.

Parleremo di lei, Victoria de Angelis, bassista del gruppo del momento, i Måneskin, e di come lei ha indossato poche ore fa, per la sfilata di Gucci a Los Angeles, la Gucci Love Parade, un indumento intimo come accessorio del total look.

Ecco a voi il reggiseno a vista, indossato da Victoria de Angelis!

Victoria de Angelis dei Måneskin indossa il reggiseno a vista alla Gucci Love Parade, e tutte vogliono copiarla!

Oltre ad essere il gruppo italiano più famoso e internazionale del momento, tutti i componenti dei Måneskin sono delle vere e proprie icone di moda. Oggi copiamo lei, Victoria de Angelis!

Con i suoi outfit glam rock Victoria de Angelis mostra il proprio concetto di sensualità. Anche quando indossa corpetto e calze a rete sul palco non è mai volgare. Anzi, è capace di mostrare un nuovo lato della moda femminile, il lato sensuale!

Due giorni fa, la notte del 2 novembre, si è tenuta a Los Angeles la sfilata di Gucci, la Gucci Love Parade.

Tutta la band ha indossato outfit ovviamente griffati Gucci, e ognuno dei componenti ha raccontato la propria individualità e il proprio gusto in fatto di moda.

Victoria indossava un tailleur composto da giacca blazer con piume e pantalone in fantasia vichy bianca e rosa. E come sotto giacca? Un reggiseno in velo nero con i simboli dal brand ricamati

La bassista del gruppo romano ha indossato un capo tipicamente rilegato all’abbigliamento intimo come fosse il pezzo forte del suo outfit. L’accessorio che ha reso il total look al top.

Ma come indossare il reggiseno a vista in un outfit di tutti i giorni?

per l’abbigliamento di tutti i giorni potete indossare un maglione di lana oversize con scollatura a V e una bralette di pizzo che si intravede

per un uscita serale potete copiare letteralmente Victoria de Angelis, indossando una giacca doppio petto e un reggiseno, magari coprente, che si intravede portando la giacca chiusa.

L’importante è sentirsi a proprio agio con i nostri outfit. Trovare il nostro modo personale e soggettivo di raccontare il concetto di sensualità. Ricordandoci sempre di poter indossare qualunque cosa vogliamo, ogni volta che lo desideriamo!

