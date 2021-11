Scopri la parte del corpo associata ad ogni segno e cosa significa

Ad ogni segno zodiacale è collegata una specifica parte del corpo umano. Scopri a cosa sei associato e cosa significa.

Secondo gli astrologi, ad ogni segno dell’oroscopo è associata una specifica zona del corpo umano. Mani, piedi, gambe o organi interni come stomaco, intestino ed altri potrebbero essere la tua parte più sensibile e fragile. Ecco le parti del tuo corpo che meritano tutta la tua attenzione.

La nostra data di nascita lascia un segno indelebile sul nostro corpo e questo segno dipende dalla disposizione dei diversi pianeti al momento in cui siamo venuti al mondo. Conoscere la nostra parte del corpo fragile ci aiuta a prevenire problemi e a vivere in salute.

Ad ogni segno zodiacale è collegata una parte del corpo. Qual è la tua?

Il tuo segno zodiacale ti indica qual é la parte del tuo corpo più fragile e che necessita di maggiori cure ed attenzioni:

ARIETE

L’Ariete è associato alla parte alta del corpo. Questo segno dovrebbe prendersi cura in particolar modo di testa, occhi e cervello. L’ Ariete è un segno istintivo, rabbioso, sempre pronto a scattare, anche a costo di ferire gli altri.

Questo suo temperamento lo rende incline a frequenti mal di testa e problemi agli occhi.

L’Ariete dovrebbe imparare a dialogare di più invece di scattare senza ragionare, ma lui non ama molto le chiacchiere, preferisce i fatti ai discorsi. Se apportasse un pizzico di diplomazia nella sua vita non sarebbe affatto male.

TORO

La parte del corpo associata al è la gola, il collo e le corde vocali. Questo segno di terra particolarmente testardo è disposto a sprecare tutto il fiato che ha in gola per far valere le sue ragioni. Questo segno è molto rigido, spesso soffre di problemi alla ghiandola della tiroide data la sua posizione alla base del collo.

Il segno del Toro è anche dotato di una bella voce e doti canore, tende a sforzare eccessivamente le sue corde vocali, per questo dovrebbe prendersene cura.

La più grande pecca del Toro è la sua indecisione. Fa fatica a prendere una decisione, dovrebbe imparare a usare la voce anche per esprimere le sue opinioni e i suoi desideri.

GEMELLI

Per i nativi del segno dei Gemelli, la parte del corpo fragile riguarda: spalle, braccia e mani e il sistema nervoso. E’ uno dei segni più solari e amichevoli dello zodiaco, fateci caso, è un abilissimo comunicatore e gesticola molto quando parla.

Si tratta di un segno molto tattile, ama il contatto. Solitamente è ansioso e si stressa facilmente, fare attività e soprattutto tenere impegnate le mani nel creare qualcosa è un ottimo modo per farlo rilassare.

Il Gemelli per sua natura non ha un occhio di riguardo per la sua salute. E’ curioso, indaffarato, non si preoccupa di coprirsi se piove. Dovrebbe sforzarsi di non trascurarla.

CANCRO

Il Cancro è un segno molto protettivo, le mamme Cancro sono delle chiocciole. La parte del corpo a lui associata è il busto, in particolar modo seno e pancia. E’ un segno empatico e sensibile, molto devoto alla famiglia e ai suoi cari. Purtroppo queste sue caratteristiche lo rendono una spugna.

Assorbe molto le emozioni degli altri e questo incide sulla salute della sua pancia e del suo tratto digestivo. Un consiglio? Stai lontano dalle persone negative.

IL LEONE

Le parti fragili del Leone sono cuore, schiena e colonna vertebrale.

Il Leone è coraggioso, protettivo e molto leale, se lo tradisci gli spezzi il cuore. Purtroppo il mondo è pieno di persone deludenti ma lui anche con il cuore a pezzi va avanti a testa alta e schiena dritta.

Questa postura nasconde una grande agitazione interna, il bisogno di mostrare la sua rettitudine è frustrante. IL suo coraggio nasconde anche molti batticuori.

Il Leone ha una grande autostima, dovrebbe solo accettare le critiche senza nascondersi dietro il suo orgoglio.

LA VERGINE

I punti deboli del corpo del segno della Vergine sono l’ intestino, l’apparato digerente e la milza. Questi sono i punti in cui esplodono le emozioni. La sua pancia è un covo di emozioni che non riesce a tenere sotto controllo.

La Vergine è un segno paziente e umile. Usa la sua intelligenza e le sue doti analitiche per analizzare ogni situazione ed è molto attento alla sua dieta. Sa bene che quando nutre il suo corpo con cibi tossici il corpo si ribella.

La Vergine è molto attenta alla sua salute, ma non per questo è indifferente ai piaceri della vita, anzi spesso esagera troppo.

BILANCIA

La Bilancia è molto fragile al livello di reni, parte bassa della schiena e glutei. Questo segno tenta sempre di bilanciare il centro di gravità del suo corpo. Daltronde per una Bilancia l’equilibrio non piò che avere una certa importanza.

La bilancia è sempre in cerca dell’opportunità giusta, tende spesso a perdere il proprio equilibrio interiore e questo lo fa vivere male.

Gli astri ti consigliano di prenderti cura della tua pelle che mostra i primi segni di disidratazione. Ricorda che i tuoi reni hanno bisogno di molta acqua.

SCORPIONE

Il punto debole dello Scorpione è il suo sistema riproduttivo, vescica e organi sessuali. Questo segno è tra i più sensuali e passionali dello zodiaco. Per lui l’intimità e la sessualità occupano un posto d’onore.

Per loro il contatto fisico è essenziale e la loro continua attività sessuale spesso li porta a soffrire di infezioni del tratto urinario. Convivere con uno Scorpione è tutt’altro che semplice, hanno un carattere difficile ma sono generosi e sinceri.

Gli astri ti consigliano di non essere troppo passionale e di placare la tua natura ribelle. Ogni tanto ascolta le critiche, qualche volta sono costruttive.

SAGITTARIO

Il segno del Sagittario riscontra i maggiori problemi di salute a livello di fianchi, cosce e fegato. Questo segno non può fare a meno di avventurarsi alla scoperta del mondo. Nuovi orizzonti, persone e culture lo affascinano troppo. Ama la novità ed il movimento, di sicuro non apprezza la routine.

Le sue cosce sono robuste perché sostengono tutti i suoi lunghi tragitti. Il suo fegato gli serve in salute perché senza di lui non digerirebbe i piatti delle cucine esotiche che ama assaggiare.

Gli astri ti consigliano di fare attenzione agli eccessi e di evitare cibi calorici ed alcool.

CAPRICORNO

Il punto debole del Capricorno si trova intorno a ginocchia, tendini e scheletro.

Il Capricorno non dovrebbe trascurare le sue articolazioni. Gli servono per raggiungere la vetta dato che è un segno che cerca continuamente di superare se stesso e giungere a nuovi traguardi.

Questo segno è determinato a raggiungere il successo finanziario, ma il peso di tutti questi sforzi si fa molto sentire sulle articolazioni.

Gli astri vi consigliano di essere meno testardi e di portare meno carichi sulle spalle. Delegate qualche compito e qualche responsabilità agli altri e vivrete meglio.

ACQUARIO

Il punto debole dell’ Acquario è all’altezza di polpacci, caviglie e vene.

L’Acquario è un segno che mostra un grande temperamento e spesso si innervosisce perché il suo corpo non riesce a tenere il passo dell’iperattività della sua mente.

Le caviglie sono il mezzo attraverso il quale il corpo si collega ai piedi che gli permettono di ancorarsi alla terra. Originali e indipendenti come sono, tendono a fluttuare in dimensioni proprie, dove si trova benissimo dato che è un segno di aria.

L’Acquario metaforicamente è un UFO che vive tra la Terra e lo spazio. Visionario e creativo, a volte si mostra molto calmo ed altre eccessivamente eccentrico.

Il suo nervosismo altera il suo sistema circolatorio, gli astri ti consigliano di condurre una vita calma e tranquilla.

PESCI

Infine, il segno dei Pesci è molto fragile a livello del sistema linfatico, elemento essenziale del sistema immunitario. Questo segno d’acqua è una spugna che assorbe le emozioni degli altri, e non solo. E’ una calamita per virus e batteri e si ammala facilmente.

Gli astri consigliano a questo segno di provare ad essere meno emotivi e vulnerabili. Il Pesci è noto per il suo carattere ambiguo, a volte gentile e a volte aggressivo.

Se provasse a risolvere i suoi conflitti interiori e a non farsi trasportare troppo dalle situazioni allora vivrebbe molto meglio. Dovresti fare tutto il possibile per essere più forte e meno empatico. Non essere sempre la vittima dei bulli, reagisci e soprattutto non cedere mai alla morsa della malinconia.