Maria De Filippi è una delle più grandi icone della televisione italiana. Ha condotto, negli anni, programmi di enorme successo come C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne. Ma che cosa faceva Maria De Filippi prima del successo? Incredibile!

Maria De Filippi è una delle conduttrici TV più amate e seguite in Italia. Non bastano le dita di una mano per elencare tutti i suoi successi professionali. Con il programma Amici ha permesso a migliaia di giovani talenti di esprimersi; con C’è posta per te ha fatto riunire moltissime famiglie a lungo rimaste separate. Ma Maria non ha sempre lavorato nel mondo glitterato della televisione, che le ha regalato così tante soddisfazioni. Ecco cosa faceva prima.

Cosa faceva Maria de Filippi prima del successo

La famigerata moglie di Maurizio Costanzo, autrice di programmi televisivi con indici di ascolto talmente alti da fare accapponare la pelle, è entrata giovanissima nel mondo del lavoro.

Prima della laurea in giurisprudenza a Pavia, Maria lavorava come fattorina per la consegna dei fiori. L’amata conduttrice, infatti, non ha mai amato stare con le mani in mano e si è sempre data un gran da fare per guadagnarsi qualche soldo per conto suo senza pesare sui genitori. Una vera lavoratrice instancabile!

A laurea ottenuta, Maria intraprende la carriera legale, collaborando con una società di videocassette.

Nel settembre 1989, durante un convegno contro la pirateria musicale organizzato a Venezia dalla sua società legale, conosce il futuro marito Maurizio Costanzo, il quale le offre la possibilità di collaborare con lui. Ed ecco che, nel novembre dello stesso anno, Maria diventa l’assistente di Costanzo, con il quale si fidanza nel gennaio del 1990 (anche se lui era ancora sposato con la sua terza moglie Marta Flavi, da cui si separerà nel novembre 1990).