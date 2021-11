Loretta Goggi: dal suo grande amore a Playboy, 5 curiosità che non conosci

By

Loretta Goggi è il giudice più amato di Tale e Quale Show, ma credi davvero di sapere tutto su di lei? Ecco 5 cose che non conosci sul suo conto.

Loretta Goggi è senza dubbio una di quelle artiste che ha scritto la storia dello spettacolo e dell’arte in Italia, in particolar modo per quanto riguarda il mondo del piccolo schermo.

Da qualche anno, Loretta, tra l’altro, ha ritrovato una certa notorietà in tv grazie al suo ruolo di giudice a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che vede sfidarsi i più amati personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo a suon di imitazioni dei colossi della musica.

I suoi giudizi sono sempre giusti, educati e mai di parte, permettendole di farsi conoscere sotto un altro punto di vista dal suo fedele pubblico che crede di sapere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci su Loretta Goggi.

5 cose che probabilmente non conosci su Loretta Goggi

La prima curiosità su Loretta Goggi probabilmente la conosci già, ma era doveroso menzionarla. Ovviamente stiamo parlando del suo grande amore Gianni Brezza. I due si sono conosciuti mentre lavoravano insieme ad un progetto televisivo e lui, rimasto profondamente colpito da lei, scelse di separarsi da sua moglie.

La loro storia d’amore è durata moltissimi anni, trasformandosi poi in un matrimonio fin quando purtroppo la morte non li ha superati. Nel 2011 lui purtroppo è venuto a mancare a causa di un tumore e lei ha vissuto un vero e proprio incubo, riuscendosi a riprendere soltanto dopo numerosi mesi.

Per quanto riguarda la sua carriera, invece, Loretta è la donna dei record. Ebbene sì, sapevate che è stata la prima donna, ed attualmente una delle poche, ad aver condotto un quiz show sul piccolo schermo? Questo tipo di programmi è sempre stato affidato agli uomini ed è così purtroppo anche oggi, ma la Goggi è riuscita a rompere questo tabù nel 1983.

Ma non finisce qua, perché Loretta è stata anche la prima donna a condurre il Festival di Sanremo. Un risultato mica da poco. Purtroppo, come per il precedente caso, anche questo progetto viene spesso e volentieri affidato esclusivamente agli uomini, ma lei è riuscita ad imporsi realizzando uno show degno di nota.

Nel 1979, tra l’altro, lo avreste mai detto visto come appare oggi timida e riservata, Loretta Goggi ha posato per PlayBoy che le ha dedicato una copertina ed annesso servizio fotografico nel 1979.

L’ultima curiosità sul suo conto, riguarda il suo papà. Pensate che, prima della sua nascita, sognava di poter avere una figlia musicista e cantante. Con il senno di poi ci verrebbe da dire che la vita ha esaudito il suo più grande desiderio.