Leggings: errori e orrori di stile che non dovrai mai più commettere!

Leggings: ecco a voi gli errori di stile più comuni che non dovrete mai più commettere! Il leggings è il capo più comodo del nostro armadio, ma anche quello che cela più insidie! Vediamo insieme come indossare (e non) il leggings!

Negli ultimi anni siamo stati abituati ad indossare capi estremamente comodi. La vita che abbiamo condotto non è stata proprio delle più mondane, a causa degli avvenimenti che hanno colpito l’intera popolazione mondiale. Per questo motivo ci siamo adagiati a quello stile comfy e non particolarmente chic che ci ha accompagnato in questo periodo. Ma adesso possiamo dire che la nostra vita sta di nuovo prendendo forma, e si sta riappropriando di tutti quegli impegni e ritmi che la caratterizzava prima di questo periodo di stallo.

Allora mi chiedo, perché stiamo ritornando lentamente alla vita di prima quando invece i nostri outfit non sembrano rispecchiare la stessa volontà? Continuiamo a uscire di casa in tuta, con le sneakers, o addirittura con i leggings! No e assolutamente no! Va bene se dopo una settimana stancante abbiamo la necessità di sentirci comode, ma non deve diventare un abitudine! Soprattutto se questi capi che indossiamo come portatori di comodità assoluta sono in realtà dei perfidi nemici dello stile. Un esempio? Il leggings! Ecco gli errori di stile che non sapevate di commettere e quelli che proprio non dovete commettere mai!

I leggings. Cosa sono i leggings? Sono una particolare tipologia di indumento creata in qualche modo per sostituire le calze. Generalmente in tessuti elasticizzati, i leggings sono nati inizialmente per delle precise esigenze pratiche, e non estetiche. Nel corso degli anni questa tipologia di indumento ha assunto ruoli diversi in differenti mode, rimanendo così uno dei capi d’abbigliamento più utilizzato in assoluto.

È diventato uno dei capi più utilizzato in tutto il mondo anche grazie alla sua naturale comodità, totalmente elasticizzato e aderente. Ma soprattutto il leggings è divenuto il capo che noi conosciamo oggi perché si adatta veramente a tutte le fisicità.

Il problema è che tutte queste note positive hanno fato perdere di vista l’essenza, la natura di questo capo d’abbigliamento, ovvero un sostituto della calza.

Quindi ne consegue che non si può indossare in determinati modi. Purtroppo essendo il capo più utilizzato è anche quello indossato peggio.

Oggi noi di CheDonna vi mostreremo come indossare al meglio il leggings, quando bisogna utilizzarlo e quando invece è meglio riporlo nell’armadio, per non inciampare in quei perfidi errori stilistici che noi fashion victim non possiamo proprio permetterci.

Siete pronte? Iniziamo!

Gli errori di stile più comuni all’ora di utilizzare i leggings sono quelli che non ti immagineresti!

Ne sono certa. Tutte noi almeno una volta nella vita abbiamo commesso questi errori di stile. È arrivato il momento di riparare ai nostri sbagli e di riporre i leggings nell’armadio, e di non riaprirlo per un po’!

Iniziamo subito entrando nel vivo della nostra guida di stile e vediamo gli errori più comuni che non bisogna assolutamente fare quando si utilizza un leggings:

magliette corte : abbiamo appena detto che i leggings sono e nascono come dei sostituti delle calze. Anche se acquistiamo il modello più coprente in circolazione, la loro natura è quella di essere indossata con un capo di abbigliamento che copra almeno fino al fianco.

: abbiamo appena detto che i leggings sono e nascono come dei sostituti delle calze. Anche se acquistiamo il modello più coprente in circolazione, la loro natura è quella di essere indossata con un capo di abbigliamento che copra almeno fino al fianco. trasparenti: per il concetto che abbiamo appena raccontato il leggings è un capo d’abbigliamento non estremamente coprente, di natura, poiché si deduce che sopra ad un capo come un leggings si indossi una maglia coprente. Quindi molti dei leggings che acquistate hanno una composizione di tessuti che rende l’intero capo trasparente alla luce. Non c’è cosa peggiore di avere un pantalone trasparente che mostri il vostro slip. L’errore di stile peggiore!

per il concetto che abbiamo appena raccontato il leggings è un capo d’abbigliamento non estremamente coprente, di natura, poiché si deduce che sopra ad un capo come un leggings si indossi una maglia coprente. Quindi molti dei leggings che acquistate hanno una composizione di tessuti che rende l’intero capo trasparente alla luce. Non c’è cosa peggiore di avere un pantalone trasparente che mostri il vostro slip. L’errore di stile peggiore! palestra: ultimo, ma non per importanza, è il leggings da palestra. Lui si che si può indossare con una maglietta corta, perché la sua composizione di tessuti tecnici rende il materiale rigido e molto coprente. Esatto: tessuti tecnici, per la palestra. Non si può assolutamente indossare un completo top e leggings per fare una passeggiata pomeridiana con le amiche, a meno che non abbiate intenzione di andare a fare jogging subito dopo.

Questi erano gli errori da non commettere assolutamente all’ora di utilizzare i leggings.

Ma come bisogna indossarli?

con un maglione lungo, uno stivale con suola carrarmato e un cappotto lungo

una camicia bianca oversize e un giacchetto di eco pelle

con una felpa stile preppy, calzino in spugna sopra il leggings e sneakers trendy.

Ecco come indossare correttamente il leggings. Mi raccomando, senza abusarne. Il vostro armadio è pieno di capi trendy! Create il vostro outfit e sfoggiatelo senza paura! Sarete uniche!

Anche per oggi termina qui la guida di stile di CheDonna più social e attuale di tutte, incentrata sugli errori di stile più comuni, e da non commettere, in fatto di leggings!

Alla prossima guida di stile, con tante novità sorprendenti!