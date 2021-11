Doccia fredda: fai tuo il segreto di bellezza delle star!

Se perseguite l’’obiettivo di una pelle soda, tonica e una silouhette definita, la doccia fredda è senza dubbio il trattamento di bellezza perfetto per voi. La terapia dell’acqua fredda infatti è un’abitudine che molte star praticano per mantenersi sempre giovani.

Vi fa paura pensare ad una doccia fredda di primo mattino in pieno inverno? Se è una pelle tonica ed un metabolismo attivo che cercate, forse varrà la pena provare questo trattamento di bellezza estremo ma ormai da anni ritenuto eccellente.

Se avete pensato di provare a sottoporre il vostro corpo a basse temperature per regalarvi una sferzata di energia e un corpo tonico e anche dei capelli bellissimi, ecco 8 motivi per cui fare una doccia fredda ogni mattina per almeno un mese!

Doccia fredda al mattino? Ecco il segreto di bellezza di molte star e il trattamento più efficace ed economico per mantenersi giovani e belle!

Sono molte le persone che hanno l’abitudine di immergersi in una vasca di acqua fredda per regalarsi un vero trattamento d’urto di salute e bellezza sia per il corpo ma anche per il viso.

Come l’immersione anche la doccia fredda sembra essere davvero efficace per mantenersi giovani, attivi e tonici ed è un segreto di bellezza che molte star hanno fatto proprio, addirittura sottoponendosi alla crioterapia, la terapia del ghiaccio, come Gianluca Vacchi ma anche l’attrice Jennifer Aniston che sembra ancora giovanissima all’età di 52 anni. Per ottenere dei benefici dal freddo, tra le mura domestiche, la doccia fredda sembra essere la soluzione migliore, praticabile in modo semplice e gratuito.

->>LEGGI ANCHE: Cosmetici solidi per una pelle perfetta: crema corpo illuminante fai da te

Doccia fredda: 8 motivi per provarla e per innamorarsene!

Ecco per voi 8 motivi per cui potreste prendere in considerazione di fare una doccia fredda al mattino per almeno 30 giorni!

1- Riduce ritenzione idrica e cellulite

Il getto di acqua fredda riattiva la circolazione sanguigna, lavora sui depositi adiposi e riduce edemi e ritenzione idrica per cui ‘sgonfia’ visibilmente gambe, fianchi ma riduce anche le borse e le occhiaie nella zona perioculare.

2- Rende la pelle compatta

L’acqua fredda tende a restringere i pori e quindi la pelle appare subito più tonica e compatta, sia quella del corpo che quella del viso.

3- Previene l’invecchiamento cutaneo

Le basse temperature agiscono come un potente anti età e per questo aiutano a rendere la pelle più elastica e a ridurre e prevenire la formazione dei segni del tempo come le rughe. Esistono poi altri consigli per poter prevenire l’invecchiamento cutaneo precoce da applicare ogni giorno.

4- Rende i capelli lucidi e tonifica il cuoio capelluto

Sotto il getto di acqua fredda sarà immerso tutto il nostro corpo anche la testa che riceverà un trattamento eccezionale sia per il cuoio capelluto che sarà tonificando, riducendo quindi anche la caduta dei capelli e sia per i capelli stessi che sotto l’acqua fredda diventeranno lucidissimi in quando le basse temperature porteranno le squame del capello a richiudersi.

5- Regola la produzione di sebo

Se si ha la pelle grassa, una doccia fredda contribuirà anche a ridurre e riequilibrare la produzione di sebo, sia sul viso che sul corpo.

6- Combatte lo stress

Una bella doccia fredda al mattino riduce sensibilmente lo stress e allontana la depressione.

7- Rafforza il sistema immunitario

Fare la doccia fredda regala una sferzata sia al metabolismo che alle difese immunitarie rendendoci più resistenti all’azione di virus e batteri come anche ai malanni stagionali.

8- Aumenta l’energia

In generale fare la doccia fredda riempie di energia e di positività, doni che renderanno senza dubbio la nostra giornata migliore.

->>LEGGI ANCHE: Skincare collo e décolleté: gli errori che non dovresti mai commettere!

Come fare la doccia fredda: tutti i consigli per un trattamento perfetto!

Prima di cominciare a praticare l’abitudine della doccia fredda ci si dovrà sempre rivolgere al proprio medico curante, che attesterà lo stato di salute generale ed eventualmente prescriverà anche un controllo cardiologico. In presenza di alcune patologie infatti la doccia fredda può rivelarsi dannosa.

La doccia fredda dovrebbe essere fatta con una temperatura dell’acqua tra i 25 e i 30 gradi ed è raccomandato di non scendere mai sotto i 22 gradi.

Ci si dovrà abituare gradualmente all’acqua fredda e per iniziare si potrà abituare il corpo a sopportare temperature sempre più basse per un certo periodo, osservando anche la risposta del proprio corpo.