Avete mai visto la casa di Anna Pettinelli? Moderno e personale

Avete mai visto la casa di Anna Pettinelli? L’insegnante di canto di Amici vive in un bellissimo nido d’amore con il compagno Stefano Macchi.

Da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano come conduttrice radiofonica e non solo, Anna Pettinelli è anche insegnante di canto nella scuola di Amici. Ammirata dal pubblico per la sua incredibile esperienza musicale, la Pettinelli ha conquistato le simpatie del pubblico anche partecipando a Temptation Island insieme al compagno Stefano Macchi.

Nel villaggio di Temptation Island, Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono messi in gioco superando le varie tentazioni e legandosi ancora di più. Oggi, Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono sempre più uniti e innamorati, ma dove vivono? Andiamo a scoprirlo insieme.

Casa Anna Pettinelli: semplice e moderna per il suo amore con Stefano Macchi

Anna Pettinelli e Stefano Macchi dovrebbero vivere a Roma in un moderno appartamento arredato con gusto, stile, ma anche semplicità. Dalle foto che l’insegnante di Amici pubblica su Instagram è possibile scoprire qualche dettaglio del suo bellissimo nido d’amore.

L’appartamento di Anna Pettinelli dovrebbe trovarsi ai piani alti di un condominio. Le stanze sono arredate in modo semplice. Nulla di sfarzoso o di esagerato per l’insegnante di Amici che, nella foto qui in basso, è sul letto davanti al suo televisore. Come potete vedere non mancano i libri.

“Se hai una relazione come la mia e se hai una donna come la mia, che ha più testa di me, perché io sono più emotivo e vado sull‘onda dell’entusiasmo, direi di provare. In realtà è un’esperienza che consiglio comunque, perché capisci se sei stabile e se veramente hai accanto la persona con la quale vuoi stare”, ha detto Stefano Macchi a Uomini e Donne Magazine in un’intervista rilasciata a maggio 2021.