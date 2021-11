Anticipazioni Una Vita: Soledad, la domestica di Marcos nasconde qualcosa ed è nei guai. Ecco cosa ha combinato

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Soledad nei guai, ecco cosa ha combinato

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela torneremo a parlare di un personaggio che per adesso è stato messo un po’ in disparte, Soledad.

Oggi vi parleremo di uno dei personaggi di Una Vita messo un po’ in disparte, ossia Soledad Lopez (Silvia Marty), la domestica di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Secondo le nuove anticipazioni infatti, la donna verrà sorpresa mentre rovisterà in casa del suo padrone. Ma per quale motivo? Ciò che sappiamo è che tutto avrà origine quando Soledad scoprirà da Anabel (Olga Haenke) che Marcos ha contratto matrimonio con Felicia Pasamar (Susana Soleto) durante una trasferta lontana da Acacias.

Anche se si metterà fin da subito al servizio dell’ex proprietaria del Nuovo Secolo XX, ormai ceduto a Sabina (Ana Goya) e a Roberto Olmedo (Miguel Larranaga), sarà chiaro che la Lopez è infastidita dalla felicità raggiunta dal Bacigalupe Senior e, in più di una circostanza, si soffermerà in segreto ad osservare la quotidianità dell’uomo al fianco della neo-consorte.

Tuttavia, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito all’arrivo in città dei fratelli Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer). Figli di Salustiano, il socio messicano di Marcos, i due parenti prenderanno una casa in affitto da Liberto (Jorge Pobes) e, attraverso un dialogo, sveleranno al pubblico che intendono vendicarsi dei Bacigalupe per tutto il male ha fatto loro.

Comunque, per tornare alla domestica, Soledad approfitterà di una cena fuori tra Marcos e Felicia, mantenuta all’oscuro di tutto quanto, la Lopez si renderà così protagonista di un’azione piuttosto strana. La domestica infatti inizierà a rovistare nervosamente tra le cose di Marcos finché non troverà la pistola menzionata dall’uomo durante il litigio con Aurelio.

Dopo essersi chiesta per quale motivo il suo signore si sia munito di un’arma, Soledad avrà modo di leggere anche un telegramma arrivato al Bacigalupe, dal quale sarà chiaro che il governo messicano vuole che paghi un enorme debito.