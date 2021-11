Torta fredda al cioccolato: un piacere da mangiare anche tutto l’anno

In mezzo ai tanti dolci che potete preparare con cioccolato, panna e nocciole, questo è speciale. Se non sapete perché, provate a prepararlo

Ma chi l’ha detto che dobbiamo mangiare i dolci freddi soltanto d’estate? In questo caso non stiamo parlando di una cheesecake, che è molto buona ma un po’ piatta.

Invece prepariamo una torta fredda al cioccolato, arricchita dalle nocciole: una ricetta facile per un piacere da mangiare tutto l’anno.

Gli ingredienti sono pochi, tutti a portata di mano, ma puntate sulla qualità: un ottimo cioccolato fondente, almeno al 70 per cento, nocciole nostrane (quelle delle Langhe ad esempio), panna possibilmente fresca.

Torta fredda al cioccolato, rispettate i tempi

Quando la torta fredda al cioccolato è pronta non vi resta che decidere come consumarla: se è estate, basteranno 20 minuti fuori dal freezer prima di servirla. In inverno invece serviranno almeno 40-45 minuti in inverno, ma il risultato lo merita.

Ingredienti:

300 g di ricotta

20 g di cioccolato fondente

400 ml di panna

150 ml di latte

50 g di zucchero semolato

50 g di nocciole tostate

80 g di gocce di cioccolato fondente

Preparazione:

Sciogliete in un pentolino il cioccolato fondente insieme al latte e quando sono ben amalgamati spegnete, lasciando poi raffreddare lontano dal fuoco. L’importante è avere un composto liquido e sufficientemente morbido.

Mentre aspettate che il composto si raffreddi, in una ciotola usando le fruste elettriche montate la panna insieme alla ricotta e allo zucchero. Lavorate bene almeno per 10 minuti, dovete ottenere una base soffice ma compatta.

A quel punto aggiungete anche il cioccolato mescolato con il latte e continuate a montare fino a quando il composto diventa molto compatto. Quello è il momento giusto per fermarvi: in caso contrario rischiate che la base della vostra torta diventi di nuovo troppo morbida e il risultato sarebbe un disastro.

In ultimo aggiungete 50 grammi di gocce di cioccolato e le nocciole tostate (intere oppure tagliate a metà), poi mescolate con una spatola da dolci.

Versate il composto in una tortiera da 24 centimetri di diametro. Aggiungete in superficie le altre gocce di cioccolato e mettete in freezer per almeno 45 minuti ma in realtà può rimanere anche più a lungo.