Scegli uno fra questi quattro quadri famosi: indovineremo cosa ti manca!

Pensi che il test dei quadri famosi non ci dirà cosa ti manca davvero nella vita? Ma allora questa è una sfida! Qual è il tuo preferito?

Ci sono quadri che, poco importa quante volte li vediamo, rappresentano sempre una novità ed una scoperta.

Per il nostro test di personalità di oggi, quindi, abbiamo deciso di chiedere in prestito le opere di alcuni maestri della storia dell’arte!

Come vedi, abbiamo scelto quattro tra alcuni dei quadri più famosi del mondo: vogliamo solo sapere quale di questi ti piace di più.

Ti diremo che cosa ti manca nella vita in questo momento: pronta a giocare con noi?

Test dei quadri famosi: il quadro che sceglie ci dirà che cosa ti manca nella vita

Qual è il tuo artista preferito?

Ehi, no, no non iniziare a snocciolare nomi su nomi: sappiamo bene che scegliere un artista solo è veramente difficile, non preoccuparti!

Quello che ti vogliamo far fare oggi, per il nostro test dei quadri famosi, è semplicemente farti scegliere tra quattro proposte decisamente famose.

Parliamo, ovviamente, di Starry Night di Van Gogh, Where Do We Come From? Paul Gauguin, Ultima cena e Gioconda di Leonardo Da Vinci.

LEGGI ANCHE –> Cosa usi per una piega mossa? Scopri quanto sei capricciosa!

Insomma: non si tratta di certo di quadri sconosciuti o di pittori esordienti, non trovi?

Quello che vogliamo chiederti, oggi, è di fare una semplice scelta tra i quattro dipinti e dirci quale ti piace di più.

“Indovineremo” cosa ti manca davvero nella vita in questo momento: pronto a giocare?

Scegli il dipinto: il test di oggi ci svela che cosa ti manca

Starry Night di Vincent van Gogh: cosa dire di questo dipinto, uno dei più famosi del mondo oltre che uno dei più pieni di significato e sentimento?

Ovviamente non siamo qui per farne una esamina accurata (non potremmo, non siamo mica dei critici !) ma solo per dirti che cosa ti manca se hai scelto questo dipinto.

Per van Gogh, Starry Night era la rappresentazione di un sentimento commovente come musica, diceva in una sua lettera.

Quello che ti manca, quindi, è proprio quello che c’è in questo quadro: la realtà, certo, ma vista attraverso una placida quiete. Vorresti sapere di aver trovato il tuo posto nel mondo, poter tirare il fiato un poco sapendo di essere al sicuro senza dover fare affidamento su sogni e speranze !

di Vincent van Gogh: cosa dire di questo dipinto, uno dei più famosi del mondo oltre che uno dei più pieni di significato e sentimento? Ovviamente non siamo qui per farne una (non potremmo, non siamo mica dei !) ma solo per dirti che cosa ti manca se hai scelto questo dipinto. Per van Gogh, era la di un come musica, diceva in una sua lettera. Quello che ti manca, quindi, è proprio quello che c’è in questo quadro: la realtà, certo, ma vista attraverso una placida quiete. sapere di il tuo nel mondo, poter il un poco sapendo di essere al sicuro ! Where Do We Come From? di Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo è il titolo italiano di questa opera di Gauguin, una delle sue più tormentate.

Di certo, quindi, se l’hai scelta potresti trovarti in una vera impasse, proprio come lui (anche se ti auguriamo che sia meno tragica. Gauguin, mentre dipingeva questo quadro, ha anche tentato il suicidio perché pensava di non riuscire a finirlo!).

Evidentemente, come Gauguin, ti stai chiedendo quale sia il significato della vita, ti manca qualcosa che ti ancori alla realtà. Ti sembra che il motivo essenziale delle cose ti sfugga sotto i piedi: aiuto! Fortunatamente, però, questo dipinto nasconde anche un messaggio di speranza. Per Gauguin, infatti, il vero significato del quadro è che, nonostante le sofferenze umane, siamo sempre illuminati da una benevolenza che ci guida e che, più in là, ci riscatterà. Niente male, no?

LEGGI ANCHE –> Test della sensualità: che cosa vedi in questo disegno?