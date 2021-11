Test: Fai il test del cuore e scopri la tua più grande virtù in amore

In amore, ognuno di noi ci mette del suo per far funzionare le cose. Scopri qual’ é la tua maggiore virtù grazie al test del cuore.

Cosa rende la tua relazione un rapporto speciale? Pensi di sapere in che modo contribuisci positivamente al benessere della coppia? Scopri quali sono i tuoi meriti in amore grazie al test del cuore.

Per ognuno di noi l’amore ha un significato diverso. Questa diversità fa nascere tantissime coppie con relazioni molto diverse tra loro. Monogamia, poliamore, amore platonico sono alcune delle forme di amore più note.

Non importa in che modo si ama, l’importante è riuscire a far arrivare all’altro tutto il nostro amore e conciliare la nostra idea di amore a quella del partner. La chiave per far funzionare un rapporto d’amore è completarsi a vicenda, essere una squadra.

Essere diversi non significa che le cose non possano funzionare, anzi. In amore ognuno dovrebbe mettere le proprie virtù a servizio della buona riuscita del rapporto. E tu cosa stai mettendo sul piatto? Scoprilo con questo test del cuore!

Il test del cuore ti rivela la tua più grande virtù in amore

Fare il test è davvero semplice. Devi solo guardare l’immagine molto velocemente, senza soffermarti sui dettagli e dire cosa hai notato prima. Cosa ha immediatamente catturato la tua attenzione? Troverai le risposte che cerchi leggendo il profilo corrispondente alla tua scelta.

Se la prima cosa che hai notato è stato:

Le mani unite che formano un cuore

Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione sono state le mani unite che formano un cuore significa che la tua più grande virtù in amore è saper essere un compagno, un amico, un consigliere, insomma un partner completo.

Tu ci sei sempre quando l’altro ha bisogno di te, sai come sostenerlo, sai come fare un lavoro di squadra. Con te al proprio fianco ci si sente al sicuro. Tu irradi l’amore di fiducia. Tu sei il porto sicuro nel quale attraccare.

Un occhio dal quale scendono lacrime

Se hai notato la parte triste di questa immagine, ovvero l’occhio che piange significa che la tua più grande virtù in amore è la tua capacità di empatia. Tu riesci a capire cosa prova l’altro nel profondo. Non servono parole, voi vi intendete con un solo sguardo. Ti metti sempre nei panni dell’altro prima di giudicare, e anche quando i vostri pareri sono divergenti sei sempre pronto ad ascoltare. Sei sensibile e prima di fare qualunque cosa ti metti la mano sul cuore per evitare di ferire l’altro. Sei una persona molto saggia e tenera.

I raggi che si irradiano intorno all’ occhio

Se hai notato subito i raggi intorno all’occhio significa che la tua più grande virtù nell’amore è la tua energia. Sei una persona con la quale non ci si annoia mai, prendi sempre l’iniziativa, e sproni l’altro a fare avventure divertenti. Stare con te fa stare meglio. Non importa quale tipo di problema si abbia, tu riesci a far sembrare tutto semplice. Sempre positivo, sorridente e di buon umore, la tua gioia di vivere è contagiosa. Accanto a te si può sopportare tutto.