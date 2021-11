Skincare collo e décolleté: gli errori che non dovresti mai commettere!

Prendersi cura del viso non basta e nella cura quotidiana si dovrebbe sempre eseguire una mirata skincare collo e décolleté. Scopriamo gli errori comuni che purtroppo si commettono nel trattamento di queste zone così delicate.

I segni del tempo non compaiono soltanto sul viso ma a rivelare la nostra età sono soprattutto il collo e il décolleté quando sono troppo segnati a volte anche precocemente, a causa di cattive abitudini e anche di trascuratezza per quel che riguarda l’applicazione di prodotti cosmetici specifici.

Non basta applicare in modo veloce e distratto la crema viso anche sul collo, ma contemplando anche il décolleté, ci si dovrà concentrare in una cura quotidiana con prodotti studiati per combattere i segni dell’età proprio in queste due zone.

Skincare collo e décollété: gli errori più comuni da non commettere se si vuol mantenere un’epidermide fresca, liscia ed elastica



Ogni giorno bisognerebbe dedicare del tempo per una corretta skin care del collo e del décolletè e nella maggior parte dei casi quando lo si fa si sbaglia o addirittura si sottovaluta l’utilizzo di molti trattamenti che al contrario dovrebbero essere utilizzati con costanza.

Ecco i 5 errori più comuni che si compiono nella cura del collo e del décolleté:

1- Iniziare troppo tardi i trattamenti

Non è mai troppo presto per prendersi cura dell’epidermide di collo e della scollatura. Già dai 25 anni si dovrebbe applicare sempre una crema molto idratante, per mantenere una pelle sempre fresca ed elastica.

Ottimi anche i burri e gli oli vegetali come quello di argan o di mandorle dolci. Quando la pelle diventa più matura ci si potrà affidare a trattamenti cosmetici formulati in modo specifico.

2- Non applicare la protezione solare

Il primo anti rughe per eccellenza è la protezione solare. Come la si applica sul viso durante l’estate con un spf 50 e durante l’inverno con un spf 30 ( come consigliato da moltissimi dermatologi) la si dovrebbe applicare anche su collo e scollatura.

3- Non esfoliare la pelle

Esfoliare la pelle vuol dire anche accelerare il processo di rinnovo cellulare e questo non vale soltanto per l’epidermide del viso ma dovrebbe essere un trattamento dedicato anche al collo e al décolleté.

Basterà applicare un esfoliante formulato per il viso e per pelli sensibili, con un massaggio circolare molto delicato.

4- Tenere una postura scorretta

Tenere il collo troppe ore piegato in avanti, per esempio per guardare lo smartphone o per vizio, è un’abitudine che porterà la pelle a segnarsi anche precocemente. Eseguire degli esercizi di stretching per il collo sarà un eccezionale trattamento di bellezza.

5- Non eseguire un auto massaggio corretto

Massaggiare il collo è un’operazione molto delicata e farlo in modo sbagliato potrebbe essere controproducente.

Il collo e il décolleté andrebbero massaggiati ogni giorno ma in modo corretto. Seguendo questo video tutorial potrete imparare qualche segreto e carpire qualche consiglio per mantenere il collo giovane.