Mai invitare a cena questo segno zodiacale, è il più mangione di tutti

Il modo in cui ci rapportiamo al cibo è diverso per ognuno di noi e secondo gli astrologi potrebbe dipendere dal nostro segno astrologico.

Sei una persona che adora il cibo, i suoi colori, i suoi profumi e ami mangiare oppure il cibo ti è quasi indifferente e mangi solo per sopravvivere? Ogni segno zodiacale sancisce un rapporto diverso con il cibo. Questo rapporto cambia in alcuni periodi della vita ma tendenzialmente è scritto alla nascita e dipende in parte dal segno astrologico.

Tra tutti i segni dell’oroscopo ce n’è uno che non sarà mai indifferente di fronte ad un buon pasto e non potrà mai rinunciare ad una fetta di torta. Il cibo per lui è una gioia della vita e non intende privarsene. Hai capito di chi stiamo parlando?

Il segno più mangione dell’oroscopo è il TORO

Le persone nate tra il 20 Aprile e il 21 Maggio sono note per essere ei grandi mangioni. Il segno del Toro è un grande buongustaio e per lui il cibo rientra nei piaceri della vita. Non è un segno che mangia per riempire lo stomaco ma un segno che mangia per godimento, è attratto da cibi raffinati, accostamenti che potrebbero sembrare azzardati e non può rinunciare ad un vino di prestigio.

Quando il Toro decide di andare al ristorante sappi che ha tutta l’intenzione di far gioire le sue pupille gustative e quindi non mancherà di ordinare dal menù il capolavoro dello chef.

La sua grande passione per la cucina di qualità lo spinge ad interessarsi anche all’arte del cucinare. Potrebbe cimentarsi nella realizzazione di piatti molti elaborati che gli richiedono di passare ore ed ore dietro ai fornelli. E’ disposto a tutto per deliziarsi con un buon cibo.

La sua creatività in cucina non ha limiti, lo vedrai essere metodico e minuzioso sia nel procedimento che nel condimento che nella decorazione del piatto.

Per il Toro anche l’occhio vuole la sua parte. Un piatto deve essere bello da vedere oltre che buono da mangiare.

Questo sua passione a 360 gradi per il cibo è probabilmente dovuta al fatto che il Toro è un segno governato da Venere, il pianeta della bellezza.

Infine, non a caso, le parti del corpo associate a questo segno di Terra sono “la gola e il collo”. Sarà questo il motivo della sua grande sensibilità per il cibo?

A casa del Toro quando si mangia non si deve fare altro. Sedersi a tavola è un momento magico e di contemplazione, un momento sacro, proprio come la pausa caffè.

In amore ha una predilezione per i baci languidi. La sua lingua occupa sempre un posto speciale nella sua vita.