I segni più narcisisti dello zodiaco: non è che c’è il tuo fidanzato tra loro?

Prima o poi la classifica dei segni più narcisisti dello zodiaco doveva arrivare: pronta a scoprire se tu od il tuo partner siete tra le prime posizioni?

Nessuno vuole scoprire di essere un narciso, anche se il dubbio di essere molto egocentrico e concentrato su sé stesso, forse, qualche volta gli è venuto.

Sappiamo bene che avere a che fare con un narcisista non è solo difficile: è un vero e proprio incubo, che spesso può durare anche anni!

Abbiamo deciso, quindi, di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano e di indicarci quali sono i segni zodiacali che, più di tutti, potrebbero essere dei veri e propri narcisi.

Pronta a scoprire se ci sei tu in classifica o se, purtroppo, c’è quella persona che stai frequentando da un poco e che non fa altro che darti mixed signals?

I segni più narcisisti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Come? Non sai chi era Narciso?

Oh ma semplicemente un cacciatore della mitologia greca, talmente bello da rifiutare qualsiasi tipo di proposta e di pretendente.

Una punizione divina, quindi, lo condannò ad innamorarsi della sua stessa immagine, che vedeva riflessa ogni giorno in un laghetto.

Narciso, innamorato di sé stesso, finisce per cascare nel lago ed annegare: insomma, ci sembra veramente un bell’ammonimento, non trovi?

Ora, ovviamente i narcisisti non finiscono per cascare nelle acque di un laghetto (dopotutto possono specchiarsi a casa, nel loro bagno) ma sono altrettanto pericolosi per sé stessi e per gli altri.

Innamorati di sé stessi, incapaci di entrare in sintonia con gli altri o di provare empatia nei loro confronti, i narcisisti in coppia sono spesso un vero e proprio incubo.

Meglio scoprire subito quali sono i segni dello zodiaco che rischiano… ehm, di essere dei veri e propri Narciso, non trovi?

Vergine: quinto posto

Cari amici della Vergine, sapevate bene ci fosse il rischio di trovarvi nella classifica di oggi. Siete di certo stupiti di trovarvi solo al quinto posto, non è vero?

Effettivamente, i nati sotto il segno della Vergine sono veramente narcisisti: innamorati di sé stessi, spesso non credono esistano persone alla loro altezza.

Da un lato, i nati sotto il segno della Vergine sono almeno narcisisti onesti: non ingannano nessuno e dicono chiaro e tondo quando perdono interesse (cioè quasi sempre dopo poco).

Sono persone decisamente difficili: fate molta attenzione con la Vergine!

Ariete: quarto posto

Che gli Ariete siano dei veri e propri narcisi spesso lascia gli altri interdetti: ma come, non sono persone estremamente insicure?

La risposta è, ovviamente, assolutamente no: gli Ariete fingono di essere insicuri in modo da fare il pieno di complimenti e, spesso, sono persone veramente borderline narcisiste!

Gli Ariete, infatti, mettono al primo posto sempre i loro bisogni e non fanno altro che cedere alla tentazione quando qualcuno li considera.

Rimangono ammaliati dagli altri se gli altri sono ammaliati da loro: un vero e proprio circolo vizioso che porta, spesso, al versare molte lacrime!

Gemelli: terzo posto

Ovviamente, nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo, non potevano mancare i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari Gemelli, dobbiamo davvero spiegarvi perché siete sul podio dei segni più narcisisti dello zodiaco?

I Gemelli, infatti, sono persone che pensano, spesso e volentieri, solo a loro stessi. Come dei veri e propri Narciso, si innamorano facilmente della propria immagine e disdegnano tutti gli altri.

Se avete una storia con un Gemelli c’è poco da fare: nessuno vale il loro tempo ma faranno di tutto per conquistarvi all’inizio. La loro freddezza, poi, sarà quello che serve per tenervi insieme dopo!

Bilancia: secondo posto

C’è qualcuno più concentrato su di sé dei nati sotto il segno della Bilancia? (Ok, va bene, diremo di sì: dopotutto sono solo al secondo posto della classifica!).

La Bilancia, infatti, è un segno che può essere veramente narcisista ma, in più, non lo ammetterà mai.

I nati sotto questo segno sono persone bravissime a mistificare: raccontano sempre ogni situazione facendo pendere la bilancia dalla propria parte, non si prendono mai colpe o responsabilità.

Siete voi che state deludendo la Bilancia e non il contrario: loro non sbagliano mai!

I nati sotto il segno della Bilancia sono molto pericolosi in amore: finché si sentono meglio di voi vi tratta con sufficienza ma appena diventate più bravi in qualcosa, ecco che improvvisamente perdono ogni gioia e si chiudono in loro stessi. Narcisi da manuale!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più narcisisti dello zodiaco

Ebbene sì, cari Leone, siete proprio voi ad occupare il primo posto della classifica di oggi.

Sì, non avete bisogno di altre conferme: siete proprio i segni più narcisisti dello zodiaco!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono quasi sempre persone che tendono ad essere estremamente concentrate su sé stesse.

Per loro non esistono le priorità altrui ed il partner, la maggior parte delle volte, rappresenta un vero e proprio status sociale.

All’inizio, infatti, il Leone si fa praticamente in quattro per conquistarvi: vi indottrina su tutto quello che gli piace o che considera cool conoscere, vi presenta a tutti gli amici e vi sbandiera ovunque.

Dopo poco, però, il Leone comincia a trattarvi con freddezza, facendovi capire che siete voi che dovete fare il lavoro duro nella relazione.

Lui non ha assolutamente intenzione di impegnarsi: se la vostra relazione va male, il Leone vi fa capire che siete voi il problema. Mai lui!

Insomma, sono dei veri e propri narcisisti: fate attenzione!