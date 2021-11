Regina Elisabetta: quell’enorme spavento che non ha potuto dimenticare

Nel castello di Windsor vivono la Regina Elisabetta e … il fantasma della Regina Elisabetta! Chi ha messo in giro la voce? È stata proprio The Queen!

L’episodio risale a moltissimi anni fa, quando Elisabetta e la sorella minore Margaret erano ancora delle bambine e trascorrevano molto tempo nel Castello di Windsor.

A rendere ancora più inquietante la situazione e l’intera storia è il fatto che, a causa della pandemia di Coronavirus, Elisabetta II è stata costretta a trasferirsi da Buckingham Palace a Windsor nel corso dell’ultimo anno.

Questo significa che la Regina ha vissuto per tutti gli ultimi mesi a strettissimo contatto con il fantasma di Windsor!

Il fantasma (della Regina Elisabetta) che spaventò la Regina Elisabetta!

Il castello di Windsor può essere considerato a tutti gli effetti la casa di famiglia della dinastia della Regina, che dimora a Buckingham Palace utilizzandolo come “ufficio”, cioè come “sede ufficiale” della Corona.

Il castello di Windsor, sicuramente più spartano e meno spettacolare di Buckingham Palace, è un maniera davvero antico: nel corso della sua storia è stato abitato da almeno 25 diversi residenti ufficiali, di cui ovviamente la maggior parte erano Re e Regine.

Non è affatto difficile immaginare che alcuni degli antenati della Regina Elisabetta occupino ancora le sale di Windsor sotto forma di fantasma, ma quel che è certo è che nessuno dei milioni di visitatori del castello lo abbia mai visto (Windsor è aperto al pubblico quando la Regina non vi dimora).

Pare invece che il fantasma di Windsor si faccia vedere solo dagli abitanti del castello, cioè da coloro che vi dimorano come proprietari e da coloro che vivono al suo interno in qualità di staff e servitù.

Secondo quanto riportato dal recente libro sui castelli infestati d’Inghilterra, scritto da Richard Jones, il fantasma di Windsor si è manifestato a una guardia che l’ha visto palesarsi nella biblioteca, ma anche alle due principesse Elizabeth e Margaret.

È stata la stessa regina a raccontare che quando erano bambine lei e la sorella Margaret videro il fantasma camminare per i corridoi e rimasero assolutamente terrorizzate da quell’incontro.

L’avventura fu così spaventosa che ancora oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, la Regina ricorda distintamente di aver visto la pallida figura della Regina Elisabetta I aggirarsi per il Castello.

Le bambine si riferirono alla Regina Fantasma con il nomignolo con cui era chiamata a corte in virtù della sua bontà d’animo: Good Queen Bess, cioè “La Buona Regina Bess”. Bess è infatti uno dei possibili diminutivi del nome Elizabeth, ma per fortuna la Regina attuale utilizza quello di Lilibet!

Chissà che impressione per la monarca tornare a vivere nel luogo in cui si aggira ancora la regina che porta il suo stesso nome (ma fortunatamente un soprannome diverso)!

Un altro elemento in comune tra le due Regina è la loro longevità: entrambe sono vissute moltissimo per l’epoca in cui nacquero. La Regina Elisabetta I morì ben oltre i 70 anni a causa dell’intossicazione procurata dall’uso eccessivo del tipico cerone bianco chiamato cerone veneziano che i nobili utilizzavano per truccare la faccia.

Elisabetta I però morì in un altro castello della famiglia, Richmond Palace. Perché ha deciso di infestare il castello di Windsor? Forse per essere più vicina alla sua più famosa discendente!

In linea generale bisogna ammettere che non si tratta di pensieri piacevoli, soprattutto considerando che ormai l’amatissima Regina d’Inghilterra ha superato i 95 anni (anche se si offende moltissimo quando qualcuno la chiama “vecchietta”) e già da tempo il suo staff ha preparato le celebrazioni del suo funerale.

Tra l’altro, recentemente sono trapelate delle informazioni riservatissime sui dettagli della cerimonia e pare che tutto questo parlare del suo funerale abbia allungato la vita di The Queen di altri 200 anni!