Le tre migliori app per ricette di cocktail e preparazioni

Le app per fare i cocktail offrono ai bartender e ai non professionisti consigli utili su come realizzare ricette uniche e stravaganti: ecco le migliori app per voi per realizzare splendidi cocktail ai vostri commensali

Ricette selezionate, consigli degli esperti, idee stravaganti e tutto quello che c’è da sapere sul mondo della mixology: le app per fare i cocktail offrono ai bartender un prezioso alleato. Ma non solo utili solo per loro, ma anche per noi! Abbiamo invitati a cena e vogliamo realizzare un aperitivo di tutta punta? Ecco allora che arrivano in nostro soccorso le applicazioni per preparare un cocktail come si deve.

Che si tratti del bancone di un rinomato locale o più semplicemente di far felici gli amici durante un aperitivo, scopriamo quali sono le app più utili per chi abbia voglia di preparare un cocktail come si deve. Il consiglio – da ribadire anche in questo caso – è quello di bere sempre e solo in modo responsabile.

Le tre applicazioni migliori per realizzare buoni cocktail

Se non sei un bartender di professione, allora per il tuo prossimo shindig, preparati a mescolare alcune gustose bevande per i tuoi ospiti. Che si tratti di un Mojito alla menta, un delizioso Daiquiri o un fantastico Cosmopolitan, queste app gratuite per ricette di cocktail e bevande per iPhone e Android sono proprio ciò di cui hai bisogno per iniziare la festa.

8,500+ Drink Recipes

Come potete capire dal nome, l’applicazione 8,500+ Drink Recipes raccoglie al suo interno più di 8.500 ricette di cocktail con tantissime ricette tra cui scegliere.

Tra le sue caratteristiche:

Tenta la fortuna con una ricetta per bevande casuali . Scuoti il ​​tuo iPhone e scopri un cocktail che non hai mai provato.

. Scuoti il ​​tuo iPhone e scopri un cocktail che non hai mai provato. Aggiungi gli ingredienti hai e vedi le bevande che puoi fare con una di esse o tutte insieme.

hai e vedi le bevande che puoi fare con una di esse o tutte insieme. Salva le tue ricette preferite o condividerli via e-mail, Facebook o Twitter.

Cocktail Flow

Cocktail Flow è l’applicazione più usata e diffusa app per ricette di bevande con categorie da scoprire, cocktail da provare, bevande popolari per restare fedeli alle tendenze e frullati stagionali per opzioni analcoliche.

L’applicazione ti permette di visualizzare le selezioni per ricette basate sulla forza o sul colore del cocktail, sul tipo di bevanda o sui momenti e le celebrazioni. Ha delle funzionalità di ricerca che ti permettono di cercare ricette con ingredienti specifici, per nome o tipo di cocktail e di creare la tua barra in-app con ingredienti che hai dagli spiriti ai frutti ai miscelatori.

Il mio cocktail bar

Si tratta di un elenco di ricette di cocktail ricercati, spiegati in ogni passaggio con indicazioni semplici. Dunque un app adatta a tutti.

Tutti i cocktail sono divisi per ingredienti, approccio utile per chi vuole davvero imparare l’arte del bartending. L’app fornisce anche idee e consigli sui drink per le diverse occasioni e la lista dei liquori da aggiungere per impreziosire il proprio bar. Tuttavia, il mio cocktail bar è disponibile soltanto per utenti Android.