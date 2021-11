Laminazione Ciglia e Sopracciglia per uno sguardo naturale WOW!

By

Sopracciglia piene e folte, ciglia lunghe e luminose… Ecco la ricetta perfetta per ottenere uno sguardo incantevole, adatto ad ogni occasione della giornata.

Ma quale tecnica, poco dispendiosa ed invasiva, fa al caso nostro? La risposta corretta è la Laminazione ciglia e sopracciglia.

Grazie a questa soluzione, naturale al 100% e per nulla invasiva, potrai ottenere ciglia e sopracciglia da urlo. Entrambe le tecniche rinforzano, nutrono e donano colore al pelo, garantendo un look perfetto per 3-4 settimane.

Tecniche uniche, che se utilizzate con costanza nel tempo, potranno garantire risultati sorprendenti, come coprire inestetismi causati da pinzette e trattamenti precedenti.

Ma ora, andiamo a scopriamo meglio quali sono tutti i vantaggi che si possono ottenere optando per queste soluzioni.

Cos’è la laminazione ciglia?

La laminazione ciglia o lash lift è una soluzione a base di cheratina e vitamine, che lavora sui peli naturali ed è ideale sia per la donna sia per l’uomo. Ciglia naturalmente incurvate, lucenti e ben modellate in grado di donare una nuova luce allo sguardo, in modo molto naturale.

L’obiettivo del trattamento è piegarle e allungarle verso l’alto per dare intensità, rinforzare ed infoltire le ciglia. Uno sguardo da cerbiatta, ideale per chi ha ciglia ha delle ciglia lunghe, sottili e secche.

Con la laminazione potrai dire basta a trattamenti che prevedono l’utilizzo di agenti chimici, colle e ciglia finte! Da ora in avanti, eviterai di mettere a rischio le tue ciglia e non solo… Infatti, eliminerai per qualche settimana il fastidio quotidiano di utilizzare il mascara e il piegaciglia.

Il trattamento è davvero richiestissimo, nonché la tecnica per eccellenza dell’anno corrente e del 2022. Ecco perché, può considerarsi una super opportunità per incrementare il proprio business e/o dare una svolta alla propria vita lavorativa.

Laminazione Sopracciglia Cos’è?

Anche con la laminazione delle sopracciglia darai una piega ben precisa ai peli, ricreando un’arcata sopraccigliare definita, leggermente più folta. Sostituta naturale delle tecniche più invasive, la laminazione sopracciglia può coprire buchi e zone vuote, create dall’errato utilizzo della pinzetta.

Soluzione di tendenza sui social, tutte le più grandi influencer del mondo (come Chiara Ferragni e Dua Lipa) la utilizzano per enfatizzare lo sguardo. Uno sguardo profondo, che attira su di sé l’attenzione e incornicia il volto in modo naturale cancellando gli inestetismi più lievi.

Il trattamento è indicato a chi ha sopracciglia irregolari e non vuole optare per una soluzione invasiva e dispendiosa. Infatti, il costo del trattamento è accessibile a chiunque e ideale a chi volesse eliminare il fastidio di applicare quotidianamente la matita.

Perché scegliere questo trattamento unico?

Scopriamo perché la laminazione sopracciglia e ciglia è diventata così famosa e richiesta nei centri estetici. In che modo? Semplice, scopriamo quali sono tutti i famosi vantaggi di queste soluzioni.

Naturale e completamente sicura

Rinforza e infoltisce il pelo naturale

Copre eventuali buchi e spazi vuoti

Corregge la ricrescita, infatti, si consiglia tra un trattamento e l’altro di trucco semipermanente

Dona colore e fissa la posizione delle sopracciglia

Stimola la crescita del pelo naturale

Quando evitare il trattamento alle sopracciglia e ciglia?

Esistono pochi, anzi pochissimi casi in cui sia consigliato evitare di eseguire il trattamento. Ecco quali:

in gravidanza e durante l’allattamento

in presenza di malattie degli occhi

nella menopausa, per motivi ormonali

in caso di allergia

Essendo un trattamento naturale, è molto più probabile una reazione allergica. Ecco perché si consiglia, sempre, di svolgere un prick test in grado di evitare qualsiasi tipo di complicazione.

Laminazione sopracciglia e ciglia fai da te

Il fai da te è sconsigliato! Le ragioni sono numerose… Dalla scelta del prodotto al modo in cui lo utilizzi. Tutto deve seguire necessariamente delle regole per poter garantire i super benefici della laminazione.

Quindi, si consiglia di rivolgersi sempre ad una professionista certificata in grado di salvaguardare la salute delle tue ciglia e sopracciglia.