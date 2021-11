Giorgia Palmas in anfibi stringati neri è in linea con le tendenze del momento. Copiamola!

Giorgia Palmas non ha bisogno di presentazioni e con il suo profilo Instagram, dove vanta 1,8 milioni di follower, lancia tendenze e si mostra piena di gioia. Allora copiamo Giorgia Palmas e gli anfibi neri che ha sfoggiato ieri e oggi nei post scattati sul lago d’Orta.

Gli anfibi sono un must per ogni ragazza rock che si rispetti ma, anche per le neofite val la pena aggiornarsi con queste calzature decise e, perché no, in un certo senso, anche un po’ sexy.

Scopriamo come sfoggiare un outfit cool e casual come la sempre giovane e sorridente Giorgia Palmas.

Scegli un paio di anfibi neri stringati come Giorgia Palmas e sarai top

Sono cinque i brand che vi conquisteranno con anfibi neri da capogiro. Il primo è Isabel Marant che con gli stivali Campa, stringati, in pelle liscia, suola dentellata in gomma e punta arrotondata sono già un classico da portare avanti diverso tempo. Costano 550 euro.

Saliamo leggermente di prezzo (670 euro) con l’anfibio in pelle di vitello ed inserto di vernice con stampa cocco nero di Baldinini. Tocco di classe la soletta in pelle foderata in pelliccia di agnello ed i dettagli dorati a contrasto sia le fibbie che la targhetta rettangolare con la firma.

Assomigliano ai più desiderati anfibi stringati alti del momento (i Monolith di Prada a 1500 euro lanciati nel 2019) gli Ovat T di Twinset che però sono più accessibili e si possono acquistare sul sito ufficiale a 349 euro. Ne esiste anche una variante più slim, con fondo alto, a 219 euro.

Le Silla (su Farfetch) propone gli stivali stringati Ranger. Sinonimo di qualità e pregio in ogni singola creazione, vi farà desiderare queste calzature al primo sguardo. Discreti ma grintosi, riconoscibili ma non troppo, hanno chiusura frontale con lacci, esterno in cammello e suola chunky in gomma.

A soli 64 euro, su Zalando, ecco i River Island Wide Fit stringati, con tacco largo, vernice lucida nera, impunture a vista beige, borchiette e dettagli dorati. Si chiudono con pratica cerniera interna.

Ovviamente Giorgia Palmas potrebbe indossare anche un sacco di juta ed essere comunque splendida ma la verità è che risplende solo grazie alla sua piccola e dolcissima Mia.

Silvia Zanchi