Dramma per Francesca Cipriani: urla e pianto disperato

Francesca Cipriani si è trovata al centro di un dramma molto particolare poiché riguadante la sua chioma. Ecco cosa è successo.

Chi conosce Francesca Cipriani sa bene come si tratti di uno di quei personaggi in grado di far parlare di se in ogni contesto. Il suo modo spesso colorito di vivere ogni tipo di situazione ne fa infatti una persona che non passa quasi mai inosservata e che riesce sempre a far parlare di se.

Ne è un esempio quanto accaduto in questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello dove la Cipriani sembra aver vissuto un vero e proprio dramma legato ai suoi capelli e ad un colore che non le è affatto piaciuto.

Francesca Cipriani e il dramma dei capelli

Sembra che il rapporto tra la Cipriani e i suoi capelli sia destinato a vivere momenti piuttosto duri.

Dopo una tinta sbagliata e che le ha scurito i capelli alla radice al punto da renderla particolarmente insoddisfatta di se stessa e della propria immagine, la Cipriani ha avuto modo di avere tutto l’occorrente per realizzare dei colpi di sole fai da te.

Un’occasione che ha accolto con gioia chiedendo anche aiuto alle altre ragazze della casa e tutto per cimentarsi in una vera e propria decolorazione.

L’esperimento però non sembra essere andato a buon fine. Oltre ad essere arrivata ad un risultato che non è riuscita a trovare soddisfacente, la Cipriani ha infatti iniziato ad accusare un forte bruciore al cuio capelluto. Così, presa dal panico ha iniziato a piangere e a singhiozziare diventanto la protagonista di un dramma insolito ma che come sempre ha saputo catturare l’attenzione generale.

Ora, sebbene lo scontento regni ancora sovrano, la Cipriani sembra essere nuovamente speranzosa di poter trovare una soluzione per i suoi capelli. Soluzione che, molto probabilmente, dipenderà dalla redazione del Grande Fratello.

Bisognerà quindi attendere per capire se la sua speranza è destinata a rimanere vana o se c’è la possibilità che sia esaudita e che rappresenti al contempo la volta buona per giungere al tipo di colorazione desiderato.