Una Vita, anticipazioni: un clamoroso rifiuto e una brutta accoglienza

Anticipazioni Una Vita: tutto quello che succederà nelle nuove puntate in onda dal 1 al 5 novembre. Nuove minacce in arrivo

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni settimanale dall’1 al 5 novembre 2021

Nuove anticipazioni di Una Vita. Ecco tutto quello che accadrà nei prossimi episodi della soap spagnola. Tutte le trame delle puntate in onda dal 1 al 5 novembre.

Secondo le anticipazioni settimanali arriveranno nuove minacce ad Acacias, in particolare per Felipe. Infatti Velasco minaccia di nuovo Laura: questa volta, se non porrà fine alla vita di Felipe, per lei e Lorenza (la sorella disabile) non ci sarà scampo. Bellita, convinta che l’unguento di Aquilino abbia funzionato, decide di accettare l’offerta di Pepe Caro. Camino confessa ad Anabel il suo amore per Maite. Agli occhi delle signore del quartiere, i sentimenti di Genoveva per Felipe sono chiari: la donna si sta prodigando per lui in ospedale. Velasco viene a saperlo ed è sempre più geloso.

Nel frattempo Antonito sarà travolto dalle critiche, e per tale motivo decide di scrivere una lettera al direttore del giornale, in cui si dichiara orgoglioso di valorizzare le tradizioni del paese che ha dato i natali a sua moglie. In conclusione, nelle prossime puntate di Una Vita si parlerà molto di Felicia e del fatto che pare che la donna abbia venduto il ristorante a due “stranieri”.