Test: pizza o sushi? La risposta svela chi sei

Con il test pizza o sushi potrai scoprire chi sei semplicemente indicando la tua cena preferita.

Chi ama mangiare sa bene come la scelta del pasto giusto sia in grado di rendere una serata estremamente piacevole. L’intera giornata scorre in modo più piacevole, ci si sente più carichi ed energici che mai e quando ci si trova finalmente a tu per tu con la cena ci si sente così di buon umore da sentirsi nuovamente bambini.

Dopotutto è più che risaputo che il cibo sia, non solo una buona fonte di nutrimento, ma anche fonte di piacere personale. Detto ciò, a volte può essere davvero difficile decidersi tra cibi altrettanto buoni e amati. Un problema che può verificarsi quando nel podio delle preferenze ci sono pietanze rinomate come la pizza o il sushi.

Se anche tu ti trovi spesso in difficoltà tra due alimenti così buoni ed in grado di aumentare il buon umore, sappi che scegliere,oltre che regalarti una serata davvero piacevole saprà dirti anche qualcosa di utile su dite, svelando così alcuni tratti del tuo modo di essere altrimenti difficili da riconoscere.

Test pizza o sushi: la tua preferenza rivela chi sei

Per svolgere questo test nel modo corretto basta identificare ciò si preferisce tra pizza e sushi.

Ciò che ami mangiare di più rivelerà chi sei identificando alcuni tratti del tuo carattere molto importanti per conoscerti più a fondo.

1 – La pizza

Se sei un’amante della pizza sei una persona allegra e solare. Quando si tratta di cibo hai un forte debole per i carboidrati e per tutto ciò che riesce a farti sentire al contempo appagata e di ottimo umore.

Per te il cibo è convivialità, e per questo adori stare tra la gente. Gente con la quale ti trovi benissimo e con cui sai sempre come trattare. Amata per la tua giovialità tendi a circondarti di quante più persone possibili e questo anche perché a volte fai un po’ fatica a gestire la solitudine. Un aspetto sul quale potresti lavorare per iniziare a vivere meglio con te stessa iniziando così a circondarti di persone più adatte a te.

L’amore è un sentimento che persegui ma che fai spesso fatica a riconoscere e gestire. Detto ciò sei abbastanza in grado di capire chi ti piace davvero e di farti notare. Con una maggior attenzione sui tuoi sentimenti potrai quindi contare su un futuro radioso a due da condividere con la persona giusta.

2 – Il sushi

Ami il sushi più di ogni altra cosa? Allora sei una persona che ama il cibo in modo unico e che tende a viverlo come una vera e propria esperienza. Per te non basta infatti assaporare cose buone e hai sempre bisogno di gratificare anche il tuo grande bisogno di bellezza.

Con gli altri tendi ad avere un atteggiamento simile a quello che hai nei confronti del cibo. Hai infatti spesso bisogno di frequentare poche persone ma di qualità. E tutto, perché per te è particolarmente importante sapere che chi hai al tuo fianco è davvero nelle tue corde.

Anche in amore hai bisogno di complicità. Un particolare che tendi a cercare sempre e che quando entra nella tua vita diventa un valore aggiunto del quale non puoi fare a meno. Una sensazione unica che con la persona giusta sei sicura di poter sperimentare anche a tavola.

E se tra pizza e sushi non riesci proprio a deciderti? Forse la tua personalità è un mix tra quelle descritte. Se invece sei solita preferire uno alla volta allora in questo mix hai delle variabili che cambiano di continuo e che fanno di te una persona complessa ed in grado di reinventarsi ogni giorno.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.