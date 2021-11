Cosa usi per una piega mossa? Scopri quanto sei capricciosa!

Oggi vogliamo tentarti con il test dei capricci e sì, abbiamo deciso di usare gli strumenti che usi per la piega per capire quanto lo sei!

Per ogni riccio un capriccio e sapevate già che avremmo usato questo vecchio proverbio per iniziare questo articolo.

Non potevamo veramente fare altrimenti, non vi pare?

Oggi abbiamo deciso di scoprire quanto o se sei veramente una persona capricciosa, sempre grazie al nostro test della personalità su moda e bellezza.

Non credi di essere capricciosa? Dovrai solo rispondere ad una piccola domanda e noi ti sveleremo la verità: pronta a giocare con noi?

Test dei capricci: dicci cosa usi per realizzare una piega mossa e scopri quanto sei capricciosa

Ebbene sì, il test di oggi ci svelerà se sei una persona sempre pronta a fare i capricci, che si aspetta che gli altri “lavorino” per lei oppure se te la sai cavare da sola.

Non ci credi? Allora non ti costerà niente dirci semplicemente come ti fai la piega, no?

Quelle che vedi in foto sono, infatti, quattro opzioni per fare una piega mossa.

Ma qual è quella che preferisci o che usi tutti i giorni (o quasi) per rendere i tuoi capelli esattamente come li vuoi?

Magari ti piace di più usare il curling ribbon, oppure i bigodini magici? Sceglieresti i bigodini normali oppure un pratico ferro arriccia capelli?

La risposta, possiamo assicurartelo, ci svelerà se sei o meno una persona capricciosa: che ne dici di condividere con noi il tuo metodo per arricciare i capelli?

Ecco i responsi del nostro test dei capricci!

Come fai la messa in piega? Quella che serve al tuo capello svela chi sei veramente

curling ribbon : per chi non avesse mai visto questo strumento, tranquilli, non preoccupatevi. Non si tratta di certo di uno strumento di tortura !

Il curling ribbon prevede una piega dei capelli senza usare mai calore e, quindi, si può usare quando preferite. Chi lo ha scelto, evidentemente, lo conosce bene ed ha deciso di usare questo strumento per avere una piega che, mano a mano, diventerà sempre più precisa e perfetta senza danneggiare i suoi capelli .

Più importante per il nostro test dei capricci, è scoprire che sei una persona veramente poco capricciosa ! Hai un modo di fare che non ammette remore : sai fare da sola, a costo di imparare con un lungo allenamento autoimposto ! Non hai paura di fare il lavoro duro e non chiedi a nessuno di darti una mano. Insomma, di certo non rifiuti un aiuto se capita o se ti serve ma te la cavi benissimo da sola !

I bigodini magici, infatti, funzionano quasi come per magia: li metti la sera, ci dormi su con i capelli ancora bagnati ed il giorno dopo ti svegli con una piega perfetta.

Dicci la verità: sai benissimo di essere un poco capricciosa, non è vero? Se qualcosa non va per il verso giusto, infatti, la tua prima reazione è quella di battere i piedi per terra e strillare come un’aquila.

(O, almeno, vorresti poterlo fare). Sei una persona che si aspetta spesso che siano gli altri a risolvere i problemi e non prende quasi mai l’iniziativa per tirarsi fuori d’impaccio da sola. Ehi, chi siamo noi per giudicare? I tuoi boccoli ci sembrano perfetti!

bigodini normali : va bene, non vogliamo darti della capricciosa perché, effettivamente, non lo sei più di tanto.

Però dobbiamo dirtelo: non disdegni assolutamente che qualcuno lavori per te o faccia il grosso del lavoro al posto tuo, non è vero?

Chi sceglie i bigodini normali, infatti, è qualcuno che sa bene di voler un certo risultato e che, per ottenerlo, vuole che siano gli altri a semplificargli la vita!

Più che capricciosa potremmo dire che sei precisa e che hai degli obiettivi chiari nella vita. Ti aspetti che tutto e tutti funzionino esattamente come un meccanismo ben oliato , dove ogni ingranaggio rotea perfettamente per far arrivare te al tuo risultato.

Ok, dai, forse un poco capricciosa sei: ma nessuno, di certo, può vedere subito questo tuo difetto vista la tua pettinatura perfetta!

La tua scelta denota una vera e propria capacità di prendere le questioni di petto, senza paure di nessun tipo.

Sei una persona che non ha problemi a fare quello che deve da sola e non ha bisogno di aiuti esterni. I tuoi problemi, come i tuoi successi, sono solo ed esclusivamente tuoi: nessuno può giustificarli o levarteli!

Di certo, sai bene di essere una persona molto poco capricciosa, anzi quasi per niente.

Ti danno fastidio tutti gli altri che, invece, si lamentano a tutto spiano e chiedono costantemente aiuto e assistenza a chiunque si trovino davanti.

Per te, saper fare da soli, è un plus: fai bene, ovviamente, ma non ti dimenticare che a volte l’aiuto degli altri è fondamentale!

Anche in questo caso: usare il ferro, soprattutto se lo sai fare da sola, va benissimo ma non dimenticarti che a forza di far da sola potresti commettere qualche errore e “sacrificare” qualcosa. Un giorno è una ciocca di capelli, un altro giorno potrebbe essere un rapporto più importante!