I segni più brontoloni dello zodiaco: c’è anche il tuo partner tra loro?

Che il tuo collega od il tuo fidanzato siano tra i segni più brontoloni dello zodiaco? Scopriamolo subito con la classifica di oggi!

Non fai in tempo ad arrivare a casa (o sul luogo di lavoro) che lui sta già brontolando. Qualcosa non è andato per il verso giusto durante la sua giornata, il tempo gli ha rovinato i capelli, la macchina ha bisogno di altra benzina e non gli piace il cappotto che ti sei messa.

Tiri un sospiro, guardi e passi avanti: chiami a testimone Dante della Divina Commedia perché ti insegni come fare.

Dopo un attimo, però, lo senti (non Dante ma il lui di prima) riprendere a lamentarsi: magari questa volta si tratta di una tazza che è cascata, fogli che si perdono o calzini spaiati.

Ma quanto brontola?

I segni più brontoloni dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Noi, ovviamente, abbiamo pensato che tu che leggi il nostro oroscopo non ti trovi assolutamente nella classifica dei segni che brontolano sempre.

Però (c’è un però, altrettanto ovviamente) c’è sempre la piccola possibilità che, in realtà, il brontolone nella tua cerchia di amici e conoscenze sia proprio tu!

Pensaci bene: niente ti va mai bene, dal ristorante dove siete andati a mangiare al film che avete visto. Qualcuno dei tuoi amici diventa vegetariano? E tu giù a brontolare, a dire che non ce la farà mai o che dovrebbe smettere di comprare i burger fatti con i ceci al supermercato.

Magari una tua amica si fa le meches e tu non vedi l’ora di brontolare un altro po’: le avresti volute fare prima tu, le stanno male, ti ha copiato l’idea.

Insomma, ma quanto ti lamenti? Oggi parliamo di quei segni dell’oroscopo che proprio non riescono a smettere di brontolare ogni secondo, per qualsiasi cosa.

Non è che ti trovi in una delle prime cinque posizioni in classifica… vero?

Capricorno: quinto posto

Lo sappiamo, cari Capricorno: eravate convinti di essere al primo posto della classifica dei segni più brontoloni dello zodiaco e invece siete solo al quinto.

Meglio così, no? No, fermi, non iniziate a brontolare proprio ora rovinando tutto!

I nati sotto il segno del Capricorno sono generalmente persone che vogliono avere tutto come dicono loro, perfetto e preciso alla loro maniera.

Specialmente sul lavoro, quando iniziano a lamentarsi, non la finiscono più: meglio evitare di avere a che fare con la loro pignoleria!

Leone: quarto posto

I nati sotto il segno del Leone sono veramente dei brontoloni di qualità. Non passa giorno, infatti, che il Leone non si lamenti di qualcosa che sarebbe dovuto andar meglio!

I Leone, infatti, spesso si lamentano per il semplice gusto di lamentarsi, per aggiungere difficoltà dove non ci sono.

Abituati ad avere sempre tutto e subito, a domandare e ricevere immediatamente, per i Leone lamentarsi è propedeutico all’avere quello che vogliono su un vassoio d’argento.

Spesso non si rendono conto che quello che hanno già loro è quello che desiderano in tanti! (Fino a quando, poi, non è troppo tardi).

Vergine: terzo posto

Per i nati sotto il segno della Vergine questo è un terzo posto di tutto rispetto. Probabilmente, la Vergine è molto stupita di trovarsi in questa classifica: lamentarsi? Ma loro non lo fanno proprio mai!

Se, però, ci pensate un attimo per bene cari amici della Vergine, forse vi renderete conto che state sempre e comunque lamentandovi.

Non smettete mai! Lamentate quello che vi succede in continuazione, vi sentite sempre vittime di un complotto più grande e non lasciate che nessuno se lo dimentichi.

Che ne dite: non sarebbe meglio rendersi conto che anche gli altri hanno dei problemi?

Acquario: secondo posto

Anche gli Acquario, nonostante tutta la loro benevolenza ed il loro modo di essere sempre di supporto per gli altri, possono essere veramente molto brontoloni.

Anzi, diremmo quasi troppo brontoloni visto che si trovano al secondo posto della nostra classifica dei segni più lamentosi dello zodiaco di oggi!

Gli Acquario, infatti, sono generalmente persone che, spendendosi molto per gli altri, finiscono per curarli per molto tempo.

Dopo tanti anni passati ad accudire, quindi, i nati sotto il segno dell’Acquario si aspettano di avere qualcosa in cambio: questo qualcosa dovrebbe essere, ovviamente, il fatto che tutti si comportino… esattamente come si comporta l’Acquario!

Ecco, quindi, che se non fate come dice lui (dal lavare i piatti a pagare il 730 in tempo), l’Acquario diventa veramente ingestibile e brontolone. Con lui sentirete lamentele continue, tutto il giorno e ventiquattr’ore al giorno!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più brontoloni dello zodiaco

Cari amici del Toro, sapevamo che stavate già brontolando per qualche motivo mentre leggevate questa classifica, quindi abbiamo pensato di fornirvene uno in più.

Siete al primo posto della classifica dei segni più brontoloni e che si lamentano sempre dello zodiaco. Non siete contenti?

Come? Dite di no? Eppure vi impegnate incessantemente per rendere la vita impossibile a tutte le persone che vi circondano!

Niente, infatti, va mai bene ovviamente a sentire il vostro parere!

Dai colori delle parete alla consistenza del dolce che state mangiando, dall’educazione dei figli (degli altri) al modo in cui i vostri amici si vestono: avete un’opinione ed una lamentela su tutto!

Cari Toro, forse è arrivato il momento di smetterla di puntare il dito contro gli altri (visto che, ogni volta, ne avete almeno altri tre puntati contro di voi).

Che ne dite di guardare la trave nel vostro occhio invece che la pagliuzza in quello degli altri?