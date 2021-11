Outfit chic premaman: consigli per uno stile alla Meghan Markle! Si può essere trendy e alla moda in qualunque momento della nostra vita, basta solo conoscere i trucchetti del mestiere! Creiamo insieme dei look premaman ispirati a Meghan Markle!

Ogni donna che intraprende il periodo della maternità sperimenta emozioni e stati d’animo mai provati prima. Un misto tra gioia e paura, aspettative e insicurezze, normali e comuni a tutte le neo mamme. Perché ci si pone molte domande, alle quali troviamo risposte solo al momento più bello: il primo sguardo tra mamma e figlio/a. Ma prima di questo momento passano ben 9 mesi, in cui il corpo di una donna cambia giorno dopo giorno. E in questo arco di tempo la domanda ricorrente che una donna si pone è questa: “e oggi cosa mi metto?”. Per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, che vi aiutiamo in ogni momento della vostra giornata e della vostra vita. Creiamo insieme dei look premaman chic, e a costo zero, ispirati allo stile di Meghan Markle! Per essere di tendenza in qualunque momento!

Durante i 9 mesi di gravidanza il corpo di una donna è soggetto a cambiamenti giornalieri e repentini, ai quali si fa fatica a star dietro con l’abbigliamento giusto.

Perché qual è l’abbigliamento giusto? Bella domanda. Durante l’arco di questi bellissimi 9 mesi oltre a cambiare il corpo della donna cambiano anche le temperature e come minimo almeno due stagioni. Si fa già fatica a stare dietro ai cambiamenti climatici quando la nostra taglia rimane la stessa, figuriamoci se il nostro corpo cambia quotidianamente.

In più, come si fa a rimanere al passo con le mode senza necessariamente acquistare un guardaroba nuovo?

Oggi noi di CheDonna vogliamo aiutarvi a risolvere uno dei disagi più comuni: creare outfit premaman comodi e chic per la mezza stagione, senza acquistare il guardaroba nuovo!

Per un outfit chic premaman ecco i consigli di stile: non coprire la tua pancia, mostrala con orgoglio!

Il primo punto fondamentale per outfit chic premaman è questo: non coprire il tuo corpo con magliettoni larghi e senza forma. Mostra il tuo corpo con orgoglio!

Abbiamo visto recentemente la Duchessa del Sussex Meghan Markle in outfit premaman chic ed eleganti, e ci siamo sempre chieste: “ma come fa?”. Ecco a voi i segreti per uno stile premaman chic come quello di Meghan Markle!

abiti aderenti: una delle prerogative dello stile premaman è indossare abiti aderenti. Se prima si pensava a coprire la fisicità femminile durante i 9 mesi di gravidanza come fosse un qualcosa da nascondere adesso è tutto il contrario. Il corpo di una donna in gravidanza in costante cambiamento è un opera d’arte, da mostrare con orgoglio e senza timore. Quindi, si ai tubini aderenti. Lunghi fino a sotto il ginocchio o corti. Meghan Markle ad esempio indossa sopra il tubino una giacca cappotto aperta della stessa lunghezza dell’abito.

loro salvano la vita. Acquistatene due paia della linea premaman, uno color jeans e uno nero. Li indosserete per tutta la gravidanza. Ma come? Create degli outfit chic indossando il camicione oversize, in primavera, o il maglione della nonna over, in inverno. Chiudete il tutto con una mantella di lana e l’inverno freddo e gelido non vi farà paura. i tacchi: chi ha detto che i tacchi in gravidanza non si possono usare? Dipende tutto da come ci si sente! Se avete una cena oppure un evento indossate un tubino aderente e chiudete il vostro outfit con un cappotto spolverino morbido e uno stivaletto con tacco, magari con plateau per una maggiore comodità. Sarete eleganti e femminili come non mai!

Termina anche per oggi la guida di stile di CheDonna incentrata sugli outfit premaman più chic e comodi, da creare con i nostri capi di tutti i giorni.

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo!