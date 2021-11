Una Vita anticipazioni: cicogna in arrivo ad Acacias? Il dubbio

Anticipazioni Una Vita: nuova cicogna in arrivo ad Acacias per uno dei personaggi? Scopriamolo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni settimanale: Lolita di nuovo incinta? Il dubbio

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela prenderà il via una trama che avrà come protagonista la giovane Lolita (Rebeca Alemany).

Secondo le anticipazioni settimanali Lolita vivrà un dramma nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Ad un certo punto, la donna crederà infatti di essere nuovamente incinta, ma le cose prenderanno una piega decisamente inaspettata.

Nel corso di una giornata lavorativa come tante altre, Lolita verrà infatti colta da un malore e perderà i sensi nel suo negozio. La prima ad accorgersene sarà la “suocera” Carmen (Maria Blanco), che tenterà invano di convincerla a prendersi qualche giorno di riposo sottolineando che, molto probabilmente, è ancora turbata dal furto che ha subito. Tuttavia, Lolita si sentirà nel pieno delle sue forze e, nei giorni successivi, sembrerà anche avere fame in continuazione. Questo porterà dunque Carmen a fare un’ipotesi azzardata, visto che farà presente alla “nuora” che, in realtà, potrebbe essere in attesa di un altro figlio.

Dunque Lolita inizierà quindi ad abituarsi all’idea che presto darà un nuovo figlio ad Antonito, presissimo dalla sua carriera politica. Col trascorrere delle puntate, i malesseri della signora Palacios non faranno altro che aumentare e sarà chiaro che non è affatto incinta.