Test della sensualità: che cosa vedi in questo disegno?

Oggi abbiamo pensato di proporti il test della sensualità: no, non preoccuparti, non dovrai farci vedere come sai ballare su una musica bollente!

Pensavi che non avremmo trovato un test della personalità in grado di “valutare” quanto o se sei sensuale?

Allora vuol dire che non ci conosci bene! Certo che lo abbiamo trovato ed è proprio qui sotto!

Ormai sai benissimo che cosa devi fare: ti basterà guardare l’immagine per scoprire un tratto della tua personalità che ancora non conoscevi.

Pronto a svelarci cosa pensi davvero?

Test della sensualità: dicci cosa vedi nell’immagine e riveleremo quanto è sensuale il tuo cervello

Ma quanto sei sensuale nella vita reale?

Scopriamolo subito con il nostro test della sensualità di oggi, no?

Guarda attentamente l’immagine qui sopra e, soprattutto, ricordati di essere sincero con noi. Che cosa hai visto per primo nel disegno?

L’illustrazione è frutto della mente di Noma Bar, un famosissimo disegnatore che usa spesso lo “spazio negativo” per realizzare le sue opere.

Come vedi, infatti, in questo caso il disegno “bianco” può rappresentare due elementi differenti. Un pennino visto di fronte, di quelli che si usavano per scrivere tanto tempo fa, oppure la silhouette di una donna nuda.

Noi ovviamente vogliamo sapere che cosa hai visto tu per primo: sei pronto a rivelarci quanto o se sei sensuale?

Scopriamo subito i responsi!

Profili del nostro test di personalità di oggi su quanto sei sensuale

hai visto un pennino: partiamo da un primo presupposto. Non è che quando andavi a scuola tu bisognava usare pennino e calamaio? Dopotutto non si tratta di così tanti anni fa e questo potrebbe spiegare perché tu abbia riconosciuto immediatamente la forma di un pennino nel test di oggi!

(Ci sono alcuni ragazzi della Generazione X che non sanno probabilmente di che cosa stiamo parlando, neanche alla lontana. Meglio non pensarci).

Se questo è il tuo caso, allora il test non è riuscito ad analizzare la tua sensualità: sappiamo solo, più o meno, quanti anni hai!

Se, invece, il pennino non è per te un caro (più o meno, chissà quante macchie) ricordo di scuola allora possiamo dire che in questo momento non sei proprio “sensualissimo“.

Probabilmente sei preoccupato oppure estremamente impegnato a lavoro: il letto tu, ormai, lo vedi solo per dormire. Ehi, non sarebbe meglio sentire cosa ne pensa anche il tuo partner a riguardo?

hai visto la figura di un corpo femminile nudo: va bene, dai, lo sapevi già che cosa ti avremmo detto.

Tra le persone che hanno effettuato questo test sei decisamente tu quello che ha una vera e propria… tendenza alla sensualità!

Non stiamo di certo cercando di farti vergognare: anzi, siamo quasi invidiosi di te!

Evidentemente, soprattutto in questo periodo, hai la mente occupata da un certo bisogno o gusto per quello che succede sotto le lenzuola.

Magari sei nel pieno di una tempesta ormonale o hai semplicemente conosciuto qualcuno di nuovo che ti fa impazzire.

Insomma, non puoi proprio lamentarti: hai una spiccata sensualità e in questo momento non vedi veramente nient’altro di importante. Complimenti!