Test dei Nodi | Qual è il tuo potere segreto nelle relazioni d’amore?

Con il test dei nodi esamineremo il tuo modo di costruire relazioni amorose e soprattutto il lato del tuo carattere che ti rende un partner assolutamente unico.

Nel mondo esistono e sono esistite miliardi di relazioni sentimentali, ognuna delle quali è assolutamente diversa dall’altra perché sono diverse le doti caratteriali di ognuna delle persone coinvolte.

Ognuno di noi però ha pregi, difetti e doti caratteriali che rimangono costanti nel corso della nostra vita e nel corso delle nostre relazioni.

Questo significa che in determinate occasioni molto probabilmente reagiremo sempre allo stesso modo: con rabbia, gelosia, indifferenza eccetera.

Ovviamente si è sempre fedeli a se stessi nel bene come nel male, quindi esattamente come non riusciamo a liberarci di alcuni dei nostri difetti, non riusciremo nemmeno a cambiare (per fortuna) alcuni dei pregi con cui rendiamo eccezionali i nostri rapporti.

Nella maggior parte dei casi però nessuno di noi è consapevole dei propri pregi e dei propri difetti in amore: ci limitiamo ad assecondare la nostra natura senza porci troppe domande. Questo test ci guiderà ad analizzare proprio la nostra natura in campo sentimentale.

Test dei Nodi

Per eseguire questo test è necessario osservare le quattro figure proposte e scegliere nella maniera più istintiva possibile quella che sentiamo più vicina alla nostra sensibilità. Il trucco per leggere il profilo più adatto a noi è quello di non tentare di prevedere le soluzioni, scegliendo “a occhi chiusi”.

1 – Il nodo a fiore

Questo nodo risulta formato da diversi tipi di corda poste a strettissimo contatto tra loro. La struttura che ne deriva è molto compatta ed estremamente simmetrica.

Si ha l’impressione che nulla di questo nodo sia lasciato al caso e che tra le varie parti che lo compongono non ci sia alcuno spazio.

Se hai scelto il nodo a fiore significa che il tuo superpotere in amore è la capacità di creare relazioni solide e strutturate. Non sei una persona che ha fretta. Al contrario, sai che una relazione seria e duratura ha bisogno di molto tempo per essere costruita, e che ogni giorno sarà utile a stratificare le esperienze e a condividere i momenti che rappresenteranno i cardini di una relazione di coppia.

2 – Il nodo in quattro parti

Questo nodo molto elaborato è diviso in quattro parti che si originano da un centro. Le varie parti della “corda” che compone il nodo sono piuttosto distaccate le une dalle altre, in maniera che si possa chiaramente vedere dello spazio tra di esse.

Se il tuo istinto ti ha portato a scegliere questo nodo in particolare significa che sei perfettamente consapevole che essere in coppia non significa smettere di essere individui, e questo è il tuo superpotere.

Sai benissimo, infatti, che è necessario lasciare che ogni partner mantenga il proprio spazio, cioè i propri interessi, le proprie amicizie e il proprio tempo “per sé”. Lasci moltissima libertà al tuo partner esattamente come pretendi che la tua libertà non venga limitata.

3 – Il nodo a cuore

Il nodo a forma di cuore è molto semplice all’esterno e molto intricato nella parte interna. Si tratta di uno dei nodi più belli e amati dal punto di vista decorativo, ma anche uno dei più interessanti dal punto di vista simbolico.

Se hai scelto questo nodo tra tutti quelli che ti abbiamo proposto significa che sei una persona estremamente riflessiva, e che la tua empatia è il tuo superpotere in amore.

La tua capacità di comprendere i sentimenti e i bisogno delle altre persone si rivela ancora più efficace nel caso del tuo partner in una relazione d’amore. Arrivi a conoscere così bene la persona con cui dividi la vita da comprendere e addirittura prevedere ogni sua reazione: conosci il tuo lui quasi tanto bene quanto conosci te stessa, e riuscirai a prenderti cura di entrambi senza sforzo.

4 – Il nodo in tre parti

Questo complesso nodo è formato da sei diverse parti che si combinano in due serie di tre elementi uguali.

Tutte le parti del nodo “gravitano” intorno al suo centro, formando una struttura armonica ed equilibrata in cui intercorre molto spazio tra le varie sezioni della corda compone la figura.

Se hai scelto questo nodo decorativo significa che fai un po’ fatica a costruire relazioni amorose stabili, ma che quando decidi di impegnarti in una relazione sentimentale metti davvero tutta te stessa.

Il tuo superpotere in amore è la capacità di riuscire a creare con il tuo partner una situazione di grande complicità, in cui entrambe le persone coinvolte si sentiranno perfettamente a proprio agio, libere di esprimere la propria unicità ma anche consapevoli di essere parti di una relazione stabile e forte.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.