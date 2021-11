Ecco la classifica dei segni che fanno i duri (ma non lo sono proprio)

Chissà se sarai tra le prime cinque posizioni dei segni zodiacali che sembrano duri ma non lo sono assolutamente? Scopriamolo subito!

Sguardo inferocito, tatuaggi spaventosi, portamento e falcata di chi non deve mai fare la coda perché tutti lo lasciano passare per primo.

Ehi, ma sei veramente un duro!

No, no, non fare così: non volevamo di certo prenderti in giro, anzi!

Quello che vogliamo sapere, però, è se sotto la tua corazza da uomo (o donna, perché no) “che non deve chiedere mai” si nasconde per caso un vero tenerone.

Non siamo di certo noi a fare le regole ma stelle e pianeti: pronto a vedere se il tuo segno è nella classifica di oggi?

I segni che sembrano duri (ma che non lo sono proprio per niente): ecco chi sono secondo la classifica dell’oroscopo

Ebbene sì, quella persona che ti incute tanto timore, che appare sempre imbronciata e con la quale non si può parlare probabilmente piange come un bambino in privato!

Ehi, non stiamo di certo cercando di prendere in giro le persone che mostrano i propri sentimenti o che piangono: essere in contatto con le proprie emozioni è fantastico!

Esistono persone, però, che ci sembrano veramente dei duri.

Non li abbiamo mai visti in difficoltà o commossi, non li abbiamo mai visti soffrire per qualcosa. Sono delle vere e proprie rocce e, diciamoci la verità, a volte sembrano anche piuttosto spaventosi!

Siamo sicuri che esistano persone così: tutte d’un pezzo, che non hanno paura di niente e che sotto la loro corazza hanno… un’altra corazza!

Quelli di cui vogliamo occuparci oggi, però, sono proprio tutti quei segni zodiacali che sembrano duri ma non lo sono assolutamente. Pronti a scoprire la classifica?

Gemelli: quinto posto

Mettiamo i nati sotto il segno dei Gemelli solo al quinto posto della nostra classifica perché spesso e volentieri rivelano la loro vera natura agli altri.

Quale vera natura? Ah ma quella dei teneroni fatti e finiti, che proprio non riescono a nascondere per troppo tempo.

Di primo acchito, però, i Gemelli sembrano veramente dei duri. Hanno una personalità veramente complicata e le persone che li incontrano per la prima vota sono quasi spaventati dal loro “distacco” emotivo. (Salvo scoprire, poi, che questo distacco proprio non esiste!).

Pesci: quarto posto

Certo, argomenterete voi, noi sappiamo già che i Pesci sono generalmente persone molto emotive, piene di sentimenti e di emozioni.

In realtà, però, i Pesci sono persone che riescono a nascondere veramente molto bene la loro fragilità!

Da fuori, infatti, nonostante i sogni ad occhi aperti e lo sguardo sempre perso oltre l’orizzonte, i Pesci sembrano veramente “duri“. Non piangono quando vengono lasciati, non si sfogano mai con amici od amiche e non parlano mai di come si sentono.

Certo, quando magari sono usciti dalla tempesta possono fare qualche cenno alla propria debolezza ma, nel momento della tristezza, possiamo assicurarvi che li vedrete duri come una roccia!

Acquario: terzo posto

I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone sempre molto impegnate, che sembrano non avere tempo per i sentimenti, soprattutto quelli personali.

Si spendono enormemente per tutti gli altri, mettendosi sempre a disposizione e tralasciando o mettendo all’ultimo posto i propri bisogni.

Che cosa succede, spesso? Che gli Acquario sentono di essere ignorati da tutti, mai curati: nessuno di preoccupa per loro o per i loro sentimenti. Tutti “prendono” senza dare mai niente in cambio. Gli Acquario, però, tendono a nascondere i loro sentimenti fino a quando non esplodo: allora sì che sono guai!

Leone: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Leone non fanno altro che nascondere, ogni giorno, i propri sentimenti e per questo spesso non sembrano molto amichevoli.

Hanno uno sguardo veramente assassino, non amano conoscere nuove persone e quando qualcuno diventa più popolare di loro, generalmente, si offendono a morte!

I Leone sono persone che portano con sé un’insicurezza veramente profonda e radicata: pensando di dover “ricattare” emotivamente gli altri e sono estremamente leali con le amicizie (anche quando non dovrebbero) perché vogliono mantenere gli stessi rapporti per sempre.

Quello che succede, spesso, è che il Leone diventi succube del personaggio che si è creato e che, per tale motivo, non riesca poi a liberarsene.

Da fuori sembra il duro più duro di tutti ma dentro, spesso, sta soffrendo ed anche molto. Provate a tendergli una mano!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni che sembrano duri (ma non lo sono per niente)

Ovviamente, al primo posto della nostra classifica di oggi, non potevamo che incontrare i Capricorno.

Ebbene sì; proprio i Capricorno, quelli che sembrano i più duri, i più antipatici ed i più cattivi tra tutti i segni zodiacali sono in realtà dei veri teneroni!

I nati sotto il segno del Capricorno sono generalmente persone che non hanno proprio contatto con il proprio mondo interiore.

O meglio: non hanno idea di come comunicare con gli altri e non sanno articolare a voce i propri sentimenti: un problema non da poco, non trovate?

Come conseguenza i Capricorno sembrano estremamente duri e spigolosi dall’esterno ma, quando li conoscete meglio, diventano improvvisamente dei veri e propri panetti di burro.

(Si sciolgono subito, non come il burro appena tolto dal frigo). Non fatevi ingannare dal Capricorno: ha bisogno di tutto il vostro amore!