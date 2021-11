Manila Nazzaro, incredibile trasformazione: ecco com’è cambiata da Miss Italia

Manila Nazzaro è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip, ma ricordi com’era durante i suoi esordi in tv?

Manila Nazzaro è stata selezionata da Alfonso Signorini per la sesta edizione del GF Vip e mai scelta sembrerebbe essere più azzeccata. In quanto la compagna di Lorenzo Amoruso nel giro di qualche settimana è subito entrata nel cuore di milioni di italiani che l’hanno eletta come una delle migliori concorrenti di quest’anno.

Il pubblico aveva imparato a conoscerla, dal punto di vista umano, anche lo scorso anno quando scelse di partecipare insieme all’ex calciatore a Temptation Island. Lei e Lorenzo non hanno mai messo in dubbio il loro amore, ma all’isola delle tentazioni hanno provato non solo a lanciare un messaggio al pubblico del piccolo schermo, dimostrando che è possibile innamorarsi anche dopo i 40 anni, ma anche per risolvere alcune piccole incomprensioni.

Quell’esperienza si è rivelata essere fortunatissima perché non solo ha permesso a Manila di entrare nel cuore di milioni, ma anche di riscoprire una nuova popolarità. Oggi, infatti, appare più bella che mai ma voi ve la ricordate quando partecipò, e vinse, Miss Italia?

Manila Nazzaro: com’è cambiata dagli esordi alla partecipazione al GF Vip

Manila Nazzaro ha preso parte a numerosi progetti, sia televisivi che non, riguardanti il mondo dello spettacolo, ma i suoi fedeli sostenitori sanno bene che il suo esordio è avvenuto proprio al concorso di bellezza più famoso del nostro paese: Miss Italia.

La Nazzaro ci ha partecipato nel 1999 ed ha anche vinto quell’edizione, a discapito di Caterina Balivo, e conserva gelosamente uno dei più bei ricordi legati alla sua carriera. Tant’è che non di rado nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato quei momenti ed ironia della sorte si è ritrovata a condividere questa nuova esperienza con Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice dell’evento.

Durante quegli anni Manila era giovanissima, ma il tempo non sembrerebbe essere passato di un solo giorno sul suo viso. I suoi bellissimi occhi azzurri sono rimasti uguali ed anche i capelli biondi. Anche se oggi sono di una tonalità leggermente più chiara rispetto a quando muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Impossibile non notare, dunque, la sua bellezza fuori dagli schemi. Bellezza che la ha permesso di potersi aggiudicare il titolo di più bella d’Italia, ma oltre al fattore estetico c’è molto di più in lei e il pubblico del piccolo schermo lo sa bene visto che l’apprezza proprio per la intelligenza e determinazione.