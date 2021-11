Ricordate Man Lo, la gieffina cinese? Oggi è fidanzata con il papà di una vippona

By

Man Lo Zhang è l’unica concorrente asiatica della storia del Grande Fratello nostrano. La ricordi? Oggi è fidanzata col papà della gieffina di Alfonso Signorini!

Man Lo Zhang è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Grande Fratello, edizione condotta da Alessia Marcuzzi su canale 5.

Man Lo è passata alla storia del reality show di successo di Mediaset per essere la prima, e al momento anche unica, concorrente asiatica.

La casa più spiata d’Italia per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Tant’è che dopo la fine di quell’esperienza ha lavorato come inviata per Striscia La Notizia e preso parte anche a numerosi progetti cinematografici, recitando anche al fianco di attori dal calibro di Claudio Amendola.

Oggi è un po’ sparita dal piccolo schermo degli italiani, preferendo esprimere la propria voglia di artisticità in maniera differente, ma sapevi che nella vita privata, per la precisione la sfera sentimentale, lei è legatissima al papà di una concorrente del Grande Fratello Vip? Ecco chi è il compagno di Man Lo Zhang.

Man Lo Zhang dopo il Grande Fratello: sai chi è il suo compagno? Il papà di una gieffina

Man Lo Zhang, durante il corso dell’esperienza al GF di Alessia Marcuzzi, aveva adottato un look molto kawaii e tipicamente asiatico, che aveva colpito non solo i suoi compagni di viaggio dell’epoca, tra cui c’era anche Francesca Cipriani, ma anche il pubblico del piccolo schermo. Nonostante ciò non riuscì a vincere quell’edizione, ma è riuscita a trovare un posto speciale nel cuore dei telespettatori.

Da quel momento è molto cambiata, adottando un look decisamente più strong rispetto a prima, ma non per questo meno bello che avrà sicuramente colpito tutti i suoi fedeli sostenitori su Instagram, ma anche il suo compagno che probabilmente conoscete già perchè è il papà di una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini.

Ovviamente stiamo parlando di Stefano Codegoni. Il suo cognome sicuramente vi suggerirà qualcosa e capirete probabilmente chi è sua figlia tra i vipponi presenti quest’anno nella casa più spiata d’Italia, ma se nel caso il nome non vi suggerisce nulla ci siamo noi a farvi maggiore chiarezza.

Stefano Codegoni è il padre di Sophie Codegoni, l’ex tronista più giovane della storia di Uomini e Donne e che ora ha iniziato una conoscenza, tra alti e bassi, più bassi che alti, con Gianmaria Antinolfi. Stefano, almeno per il momento, non ha ancora fatto una sorpresa a sua figlia ma non si esclude che possa farlo in futuro.

E chissà se con lui non possa tornare nella casa più spiata d’Italia anche la stessa Man Lo.