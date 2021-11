Maglione della nonna: 5 modi per indossare, e riciclare, questo capo trendy

Maglione della nonna: 5 modi trendy per indossare e riciclare uno dei capi più di tendenza dell’inverno 2022. Il maglione della nonna sarà il vostro migliore amico della prossima stagione! Ma come abbinarlo? Leggiamolo insieme in questa guida di stile!

È innegabile: tutte noi possiamo ammettere di avere nell’armadio un quadratino, un angolo, un punto oscuro e inarrivabile in cui riponiamo quei capi che non indossiamo da anni ma che non possiamo assolutamente gettare. Cappotti, maglioni, abiti, e chi più ne ha più ne metta. Perché sono dei capi ai quali associamo un ricordo caro: abbiamo indossato quel capo per un occasione in particolare o magari ci è stato regalato da una persona alla quale siamo molto legate. Il problema è che lo spazio dentro l’armadio diminuisce sempre di più e arriva il momento fatidico in cui dobbiamo decidere cosa farne: gettarlo, regalarlo o riciclarlo?

Fortunatamente la moda ci risolve anche questo tipo di problema, perché ci insegna come indossare capi vintage in outfit assolutamente di tendenza! Questo sarà l’argomento della nostra guida di stile di oggi, ossia come creare 5 outfit di tendenza con un unico capo antico, fuori moda e riciclato. Quale? Il maglione della nonna!

La moda non è solo un settore dell’economia che sforna capi, collezioni e tendenze al solo fine di svuotarci i portafogli e di renderci delle fashion victim costringendoci ad acquistare all’infinito. La moda è arte, che ci insegna, se vogliamo, a costruire un nostro stile ben preciso e a creare novità partendo da ciò che possediamo già.

Infatti negli ultimi anni uno dei punti più a cuore dei brand è creare collezioni ecosostenibili, da materiali riciclati, o addirittura dar vita a tendenze che abbiano come punto fermo il concetto di riutilizzo!

Questo sarà proprio l’argomento protagonista della guida di stile di CheDonna di oggi, ossia creare degli outfit trendy partendo da un unico, e vecchio, capo d’abbigliamento che tutte noi abbiamo nell’armadio.

Quale? Il maglione della nonna! Quel particolare tipo di maglione generalmente in lana grossa lavorato ai ferri che pizzica e crea allergie solo a vederlo!

Da questo inverno il maglione della nonna è di tendenza, e noi di CheDonna vi spiegheremo come indossarlo al meglio!

Anzi, vi spiegheremo come indossare il maglione della nonna in 5 modi diversi!

Siete pronte? Partiamo!

Maglione della nonna: 5 modi per indossare il capo dei nostri ricordi. Perché la moda è il libro della nostra vita!

Gli abiti non sono solo quei semplici oggetti che indossiamo per ripararci dagli agenti atmosferici: sono dei racconti, che spiegano la nostra vita e ce la ricordano ogni qual volta riutilizziamo un capo che non indossiamo da anni!

Il maglione della nonna, oltre ad essere uno di quei capi ingombranti che occupano i nostri armadi senza mai vedere la luce del sole, è ufficialmente tornato in voga. E allora perché non creare degli outfit utili e di tendenza con il maglione della nonna?

Ecco a voi 5 modi facili e di tendenza per dare nuova luce al vostro maglione della nonna!

maglione e leggings: uno dei modi più semplici e veloci per indossare il vostro maglione della nonna è quello di abbinarlo con un leggings, magari d’ecopelle. Chiudete il tutto con uno stivale in gomma con suola carrarmato e uno sciarpone e sarete pronte per una giornata invernale e uggiosa!

uno dei modi più semplici e veloci per indossare il vostro maglione della nonna è quello di abbinarlo con un leggings, magari d’ecopelle. Chiudete il tutto con uno stivale in gomma con suola carrarmato e uno sciarpone e sarete pronte per una giornata invernale e uggiosa! gonna aderente e maglia oversize: lo abbiamo visto nelle sfilate delle ultime fashion week. Il modo più di tendenza per abbinare un maglione oversize è quello di indossarlo con una gonna a tubino lunga fino a sotto il ginocchio. Potete chiudere poi il vostro outfit con uno stivaletto a punta con tacco a spillo, hand bag e accessoriate con una collana multipla, che vada ad impreziosire il collo del vostro maglione.

lo abbiamo visto nelle sfilate delle ultime fashion week. Il modo più di tendenza per abbinare un maglione oversize è quello di indossarlo con una gonna a tubino lunga fino a sotto il ginocchio. Potete chiudere poi il vostro outfit con uno stivaletto a punta con tacco a spillo, hand bag e accessoriate con una collana multipla, che vada ad impreziosire il collo del vostro maglione. a mo’ di vestito: esistono dei maglioni in lana lunghi fino alle caviglie, e sono di super tendenza! Missoni ad esempio è un maestro in questo. I suoi vestiti di lana multicolor sono decisamente il trend del prossimo inverno. Abbinate il vostro maxi dress in lana con uno stivale camperos. Pronte per un aperitivo in centro con le amiche!

esistono dei maglioni in lana lunghi fino alle caviglie, e sono di super tendenza! ad esempio è un maestro in questo. I suoi vestiti di lana multicolor sono decisamente il trend del prossimo inverno. Abbinate il vostro maxi dress in lana con uno stivale camperos. Pronte per un aperitivo in centro con le amiche! stivale altissimo : per chi non è particolarmente freddolosa, questo è il modo più di tendenza per indossare il maglione della nonna. Optate per un maglione ampio e lungo il giusto per poterlo indossare come un abito. Chiudete il vostro outfit con uno stivale cuissardes alto fino al ginocchio e indossate il tutto senza calze! Sarete trendy e comode come non mai!

: per chi non è particolarmente freddolosa, questo è il modo più di tendenza per indossare il maglione della nonna. Optate per un maglione ampio e lungo il giusto per poterlo indossare come un abito. Chiudete il vostro outfit con uno stivale cuissardes alto fino al ginocchio e indossate il tutto senza calze! Sarete trendy e comode come non mai! jeans lovers: ultimo ma non per importanza, è l’outfit composto dal nostro maglione della nonna e un jeans taglio straight, ovvero dritto in gamba e corto in caviglia. Chiudete il tutto con uno stivaletto ankle boots, che arrivi in caviglia. Sarete perfette per correre da una parte all’altra della città, rimanendo comode e super trendy!

Anche per oggi termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sui 5 modi più trendy per indossare il maglione della nonna.

Perché uno dei modi più divertenti di giocare con la moda è proprio questo: riciclare, creando nuovi outfit con capi che abbiamo già nell’armadio! Allora si che faremo tendenza!