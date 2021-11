Tutti i guanti che non sai di volere per l’inverno 2021: scegli i tuoi!

L’inverno 2021 è già qui e spesso aspettiamo troppo prima di deciderci a portarli, ma i guanti sono un accessorio fondamentale per le mani delicate di noi donne.

Meglio correre ai ripari con le temperature che si avvicinano sempre più allo zero e scegliere un nuovo paio di guanti che protegga e ci regali un pizzico di stile in più.

A meno che vi troviate a -10 gradi dove sono fondamentali per la salute delle mani diciamolo, i guanti servono anche e/o soprattutto come accessori che vadano a completare un outfit ricercato e “super stiloso” come solo le lettrici di questa rubrica sanno fare. Scopriamo quindi, per rimanere sempre sul pezzo, tutti i guanti che entreranno di diritto nella vostra wishlist per l’autunno – inverno.

Lo stile passa anche dalle mani: compra i guanti più adatti a te per l’inverno 2021

I guanti di Mark & Spencer London sono perfetti da portare tutti i giorni ed il colore verde petrolio li fa spiccare anche negli outfit più noiosi. Costano 23,99 euro.

I guanti in pelle con Morsetto firmati Gucci, (430 euro) sono un classico senza tempo, senza scritte di alcun genere saranno riconoscibili tra mille modelli simili ma mai uguali.

Conquisteranno sia le più giovani che le più freddolose i guanti Embroider di Ugg. Color castagna, hanno l’imbottitura calda color panna – tipica dei più noti stivali – ed esternamente sono in pelle scamosciata. Costano 139,99 euro su Zalando.

Riguardo a Burberry, oltre ai guanti con motivo tartan, ci sono quelli monogram color marrone effetto trapuntato, chiusura con bottone automatico e componenti metalliche color oro. In pelle d’agnello all’esterno ed in cashmere all’interno, promettono di diventare un continuativo dei look di questo periodo ma anche del prossimo anno. Si trovano su Farfetch a 350 euro.

I guanti in pelle con dettaglio VLOGO di Valentino sono senza tempo. Provocanti in rosso fuoco, intensi in nero e romantici in quel rosa cipria che tanto amiamo nelle décolleté Rockstud, costano 420 euro. Sono fatti in nappa e disponibili dalla taglia 6 alla 8. Fateci un pensierino per l’onomastico o per Santa Lucia, il Santo Natale è ancora lontano.

Indossare un paio di brutti guanti è imperdonabile tanto quanto avere lo smalto sbeccato o le unghie mangiucchiate. Una vera donna di classe non lascia nulla al caso e, si sa, sono i dettagli a fare la differenza.

Silvia Zanchi