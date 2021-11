GF Vip, Giulia e Pierpaolo spodestati: a gran sorpresa arrivano Loro!

By

Al GF Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la coppia più amata? A quanto pare no, al primo posto dopo il dolce annuncio arrivano loro!

Il GF Vip durante il corso delle sue sei edizioni ha dato vita, oltre a numerose dinamiche e rilanciato alcuni personaggi televisivi, anche a tantissime coppie. Alcune si sono lasciate poco dopo la fine di quell’esperienza, mentre altre invece durano ancora oggi.

Segno che nella casa più spiata d’Italia oltre alla popolarità, hanno anche trovato la persona giusta nella propria vita. Per questo motivo abbiamo selezionato tutte le coppie formatesi nella casa più spiata d’Italia che ancora stanno insieme ed abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui social di eleggere la propria coppia preferita e i risultati non si sono di certo fatti attendere.

Avreste mai detto che ad avere la meglio sarebbero stati proprio loro?

La migliore coppia del GF Vip: la classifica completa vi lascerà senza parole

Prima di rivelare la classifica completa, è giusto fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questa classifica è stata realizzata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo denigrare o offendere la loro immagine. Inoltre, le varie posizioni sono state stilate mediante una media dei voti, sia positivi che negativi ricevuti, e trovate tutte le relative percentuali in fondo a questo articolo.

Detto ciò, partiamo subito con la classifica e scopriamo insieme qual è la coppia che meno ha colpito il pubblico, incluse due che si stanno formando quest’anno, e chi invece ha rapito il loro cuore.

All’ultimo posto, direttamente da questa edizione, arrivano Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. La coppia in un primo momento avevano fatto sognare il pubblico del piccolo schermo, ma l’eccessiva gelosia di lei e i continui ripensamenti di lui hanno purtroppo contribuito a far perdere fiducia nel loro legame, ma il Grande Fratello Vip è ancora lungo e ne avranno di tempo per poter recuperare.

Poco più un alto, sempre dalla stessa edizione, ci sono invece, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Anche in questo caso, i continui ripensamenti non hanno fatto impazzire il pubblico del piccolo schermo, che ha preferito premiare altre coppie come quella ad esempio formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che si è classificata al terzo posto.

Medaglia d’argento, invece, per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In molti erano convinti che a vincere questo sondaggio sarebbero stati loro. Invece ad avere la meglio sono stati Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che dopo l’annuncio del loro primo figlio sono entrati nel cuore del pubblico.