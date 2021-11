Chiara Ferragni look super chic: capelli raccolti e orecchini scintillanti

Chiara Ferragni incanta tutti con il suo cambio look: capelli raccolti, make up occhi soft brown e orecchini (più di due) super luccicanti. Copia subito il suo stile urban glam!

L’autunno porta via non soltanto le foglie secche ma anche la nostra vecchia immagine. Con l’inizio della stagione fredda cresce la voglia di un cambio look più radicale; si parte sempre da abbigliamento e accessori passando per il make up, fino ad arrivare ai capelli.

Attrici, cantanti, modelle e influencer sono sempre al passo con gli ultimi trend. Gli spunti sono davvero tantissimi! Impossibile non notare sui social la camaleontica Arisa, che sfoggia una chioma short bionda in perfetto stile urban pop.

Per il makeup, invece, la moda del momento è lo stile nude. Per questo primo scorcio d’autunno lo hanno già scelto Chiara Nasti, Giulia De Lellis e Ambra Angiolini. Anche le sorelle Chiara, Valentina e Francesca Ferragni adorano questo tipo di trucco, sobrio ma al contempo elegante e, quindi, perfetto da abbinare ad ogni tipo di outfit.

Ma Chiara Ferragni, ‘regina’ di tutte le influencer, è sempre un passo più avanti di tutte. L’imprenditrice, per l’autunno-inverno 2021, punta a stupire i fan con la sua linea di bigiotteria. Gli orecchini sono i veri protagonisti; a punto luce oppure a cerchio, si ricoprono di strass per dare un tocco più glam all’outfit.

Già da tempo la Ferragni ha lanciato la moda dei lobi multi-foro, da sfoggiare con orgoglio e disinvoltura in occasione. Per questo inizio d’autunno, l’influencer di fama planetaria punta ad un look super chic: capelli raccolti, trucco occhi soft brown e, ovviamente, gli immancabili orecchini! Copia subito il suo stile!

Chiara Ferragni look glam: orecchini must have e make up soft brown

Come per ogni stagione, anche per l’autunno-inverno 2021 ci sono tante novità che riguardano l’hair look e il make up. Per i tagli, per esempio, torna protagonista l’amatissima frangia in tutte le sue versioni, dritta, scalata oppure aperta.

Il campionario di tinte per capelli, invece, si arricchisce di nuance più calde e golose. L’ultima moda in fatto di colorazione è il balayage caramello, amatissimo dalle donne con capelli lunghi e castani.

Tra le acconciature, invece, un posto d’onore spetta al semi-raccolto, perfetto per chi desidera un tocco di classe anche con un outfit più casual.

Anche per il make up ci sono tante spunti, tra best seller e novità: spopolano tra le vip di casa nostra lo smokey eyes in versione nera o marrone e il trucco nude. Ma c’è posto anche per alcune personalizzazioni molto belle e di grande effetto, come l’eyeliner grafico di Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE –> Ambra Angiolini: hair look da teenager con l’intramontabile frangia aperta

Ed è proprio sull’influencer cremonese che vogliamo soffermarci. Imprenditrice di successo e moglie di Fedez, con il quale ha avuto i due amatissimi figli Leone e Vittoria, la Ferragni ama cambiare spesso look. Su Instagram sfoggia sempre outfit strepitosi; nulla è mai lascato al caso, dai capelli agli accessori passando per il make up.

In un recente scatto pubblicato su Instagram (vedi foto) la Ferragni ha sfoggiato un look casual-chic: capelli semiraccolti, make up soft brown e orecchini meravigliosi della sua collezione di bigiotteria. Ed è così che, anche solo indossare un semplice maglioncino nero, diventa una scelta vincente e di gran classe.

Chiara Ferragni completa il suo stile urban glam con un bellissimo girocollo, abbinato agli orecchini, e un trucco occhi soft brown, che enfatizza alla perfezione i suoi lineamenti.

Anche il make up labbra è armonioso e ben calibrato: un sapiente contouring valorizza la bocca dell’influencer, senza scadere nell’eccesso. La nuance di rossetto scelta è un must have: il rosa nude! La Ferragni ha aggiunto anche un po’ di gloss, per labbra al bacio!

Il risultato finale è a dir poco meraviglioso. Chiara Ferragn non sbaglia mai un colpo! Se ti piace il suo nuovo look (che non è mai quello del giorno dopo) allora copialo subito.

Inizia a raccogliere le idee in vista delle prossime festività natalizie. La parola d’ordine è: stupire, ma sempre con classe!

APPIP ERROR: amazonproducts[ InvalidParameterValue|The value [B089R4H61] provided in the request for ItemIds is invalid. ]