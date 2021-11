Camilla sarà Regina? Un’altra terribile umiliazione a causa di Diana

“Camilla, Regina d’Inghilterra” non suona benissimo, e non è nemmeno un’idea che entusiasma molti dei sudditi britannici: si tratta di un problema di forma che, come al solito, potrebbe mettere la monarchia in ginocchio.

Camilla non è mai stata una donna particolarmente amata sul piano nazionale e internazionale. Il motivo è semplicissimo: i sudditi avrebbero voluto vedere Diana sul trono accanto a Carlo.

Bisogna dire però che a causa del fallimento del matrimonio di Carlo e Diana, Lady D non sarebbe mai arrivata al trono: perse questo diritto nel momento in cui chiese il divorzio dal Principe di Galles.

Se Diana non fosse morta, inoltre, Carlo non si sarebbe mai potuto risposare, poiché la Chiesa Anglicana, di cui il monarca inglese è anche il capo, non ammette assolutamente il divorzio.

Ne consegue che, anche se Lady D. non fosse tragicamente scomparsa a Parigi, non sarebbe diventata Regina. Con ogni probabilità Carlo avrebbe regnato da solo.

Cosa succederà però nel momento in cui sarà Camilla a dover indossare la Corona? Il suo titolo è uno dei nodi più importanti che gli esperti di diritto reale dovranno sciogliere nel momento in cui Carlo erediterà il trono.

Il mondo è pronto a vedere Camilla Regina?

Quasi certamente no. La Principessa Diana occupa ancora uno spazio insostituibile nei cuori dei sudditi del Regno Unito e, proprio per questo motivo, Camilla è già stata costretta a fare una grossa rinuncia.

Avendo sposato in seconde nozze il Principe di Galles, Camilla Shand (vero nome di Camilla Parker Bowles), dovrebbe essere chiamata con il titolo che le spetta di diritto: Principessa del Galles.

In tutti i suoi impegni ufficiali però Camilla utilizza un titolo minore tra i molti che ha a disposizione e, precisamente, quello di Duchessa di Cornovaglia (dal momento che il Principe di Galles è anche Duca di Cornovaglia).

Perché Camilla deve accontentarsi di un titolo “di seconda scelta”? Molto semplice: nessuno potrebbe perdonarla se utilizzasse il titolo “rubato” a Diana.

Secondo lo stesso principio, non sono molti i sudditi che accetterebbero senza problemi l’idea di avere una Regina Camilla sul trono. Del resto, il titolo di Regina è ormai legato indissolubilmente al volto e alla funzione della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, una delle donne più potenti del mondo. Camilla non sarebbe “degna” di ereditare questo titolo così altisonante perché per molte persone è ancora “l’amante” che ha rovinato il matrimonio del secolo.

Come sarà gestita questa delicatissima questione nobiliare? Semplice, Camilla rinuncerà anche al titolo di Regina come ha rinunciato a quello di Principessa del Galles, e lo farà per amore di Carlo e della pace nazionale.

Con ogni probabilità, infatti, Camilla erediterà il titolo del Principe Filippo, ovvero Principessa Consorte. In questo modo Camilla sarà lasciata “tre passi indietro” rispetto al monarca inglese, colui che rappresenterà la Corona e non sarà considerata, nemmeno nel nome e nel titolo, una sua pari.

Se le cose andassero davvero così sarebbe la prima volta per l’Inghilterra: tutte le altre mogli di Re sono state, fino a questo momento, Regine.

Per fare un esempio nemmeno troppo distante nel tempo, la madre della Regina Elisabetta era la Regina di Re Giorgio VI e, nel momento in cui il suo consorte è venuto a mancare ha dovuto rinunciare al trono, ma non ha perso il titolo: è stato semplicemente trasformato in quello di Regina Madre.

Ovviamente, dal momento che non ha alcun figlio con il Principe Carlo, Camilla non erediterà nemmeno quello di Regina Madre, perché semplicemente non sarà la madre del futuro sovrano William. Una serie di umiliazioni che forse Camilla Shand non meriterebbe, ma a cui si sta sottoponendo con grande dignità per amore dell’uomo della sua vita e forse per farsi perdonare del proprio burrascoso passato.