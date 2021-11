Le bugie in amore come incidono sull’intimità della coppia?

Quali sono le ripercussioni di una bugia su una relazione? Come cambia l’intimità della coppia quando si scoprono le menzogne?

Spesso in una coppia si mente, ma le bugie non sono sempre oscure. Esistono anche bugie a fin di bene, piccole bugie bianche che vengono dette per salvaguardare il rapporto. Ad esempio dire di aver avuto un orgasmo per nascondere al partner che non si è trovato sodisfacente il rapporto e non ferirlo.

Che la bugia sia tollerabile o molto più grave, molti esperti concordano nell’affermare che tutte le bugie dette in seno alla coppia servono esclusivamente a tutelare la relazione. A pensarci bene questo è lo scopo di tutte le bugie. Ma quali sono i risvolti di una bugia, anche di quelle non confermate?

LEGGI ANCHE ——> Le 7 regole per una vita di coppia felice secondo lo psicologo John Gottman

Come cambia la coppia quando si dicono bugie?

A volte il partner sa che l’altro mente ma non ne ha la certezza. Non è convinto di ciò che gli viene detto, ha dei sospetti ma non può essere certo che i suoi sospetti siano reali. In questi casi spesso si sceglie di cedere all’amore e si decide di credere all’altro, perché ci conviene, perché fa meno male e perché evita la rottura definitiva.

Nonostante ciò qualcosa nella coppia cambia lo stesso, la situazione diventa frustrante. A pagare le spese maggiori è l’intimità della coppia, l’intimità creata a livello emotivo. Quel rapporto di fiducia e di comprensione sancito nel tempo che era il fondamento dell’unione.

Pensiamo a quando mentiamo sul piacere provato durante un rapporto sessuale. Se avessimo avuto il coraggio di guidare il partner facendogli capire cosa ci piaceva, probabilmente lo avremmo aiutato a farci provare piacere sessuale ed avremmo evitato di dirgli una bugia fingendo.

Questa finzione, oltre ad evitarci una gratificazione a livello sessuale, ci spinge a simulare e un rapporto sessuale simulato è frustrante.

Un altro tipo di menzogna ricorrente nella coppia è quella che si dice per nascondere un tradimento.

Per molti vale la regola che se si ha ceduto è meglio mentire fino alla fine anche di fronte all’evidenza piuttosto che confessare, a meno che non si abbia intenzione di interrompere i rapporti.

La certezza di un tradimento in effetti minerebbe indelebilmente la fiducia nella coppia, elemento fondamentale in un rapporto sano.

Questo è il motivo per il quale molti partner preferiscono accettare una verità “contraffatta”, piuttosto che un tradimento inequivocabile. Ma nonostante questo entra in gioco la rabbia per uno e il senso di colpa per l’altro, una condizione sufficiente a danneggiare comunque la coppia.

Quando si dicono menzogne è il caso di riflettere bene su tutte le possibili conseguenze.