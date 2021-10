Hai un animo nobile? Scoprilo subito con il nostro test di oggi

Oggi metteremo alla prova il tuo spirito con il test della nobiltà. Scegli un leone e scopri quanto sei veramente nobile d’animo!

No, no, tranquilli: questo non è un test pensato esclusivamente per tutti coloro nati sotto il segno del Leone!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di proporti un test della personalità che ti chiederà di scegliere tra quattro opzioni curiose: dei leoni!

La tua risposta ci svelerà quanto e se sei veramente nobile d’animo.

Che ne dici: ti va di provare a giocare con noi?

Test della nobiltà d’animo: scegli un leone e scopri quanto sei magnanimo

Oggi, il nostro test della personalità è anche un test di nobiltà d’animo.

Quanto credi di essere nobile dal punto di vista del carattere?

Per scoprire quanto e se sei veramente una persona magnanima, giusta e posata abbiamo deciso di farti scegliere tra quattro versioni dell’animale che dovrebbe personificare questo sentimento.

Il leone!

Da sempre considerati simbolo di coraggio, fierezza, nobiltà (per l’appunto) e forza, i leoni sono un animale che affascina l’uomo da tantissimi anni.

(E, ovviamente, anche la donna: questa era una precisazione per fare una battuta che speriamo ci perdonerete).

Tu, tra i quattro leoni che ti abbiamo proposto sopra, quale scegli?

La tua scelta potrebbe ricadere sul leone nervoso, che sta muovendosi per andare via, oppure sul leone “appena nato“, giovane ed inesperto.

Potresti scegliere il leone “soddisfatto“, che indossa una corona e conosce il suo valore in qualità di re della giungla, oppure il leone in posizione d’attacco, con il pelo irto ed uno sguardo poco rassicurante sul muso.

Insomma: che leone sei?

Il responso del nostro test di personalità di oggi

Scopriamo subito quanto e se sei veramente magnanimo con il nostro test della nobiltà e dei leoni. Va bene che essere nobile d’animo non è una gara ma non sarebbe bello se la tua scelta dimostrasse che sei proprio una persona tutta d’un pezzo?

il leone nervoso : il leone che abbiamo denominato “nervoso”, con la zampa alzata e la bocca aperta ti ha colpito.

Pensi che rappresenti perfettamente te stesso ed il tuo carattere e ti è piaciuto particolarmente! Non preoccuparti, la definizione di “ nervoso ” non ha a che vedere con il suo carattere quanto con il suo temperamento.

Tu, come lui, non apprezzi quando qualcuno cerca di addomesticarti e sei, quindi, particolarmente “nervoso” in situazioni che ti limitano !

Prima di essere nobile d’animo anche nei confronti degli altri lo sei nei tuoi confronti: vuoi sapere di essere nella situazione ottimale e poi potrai dimostrare agli altri comprensione ed altruismo !

Purtroppo abbiamo delle “cattive” notizie per te: per quanto i leoni siano tutti un simbolo di nobiltà d’animo, quelli più giovani sono ancora particolarmente egoisti e convinti di essere gli unici a meritare attenzione!

Ecco perché, per ora, la tua nobiltà d’animo è ancora “in prova”: ti interessi poco degli altri e metti veramente al primo posto solo il tuo interesse personale!

il leone con la corona : dai, diciamoci la verità, qualcosa avevi indovinato. Il leone con la corona, in posizione rilassata (e con una corona in testa ) è quello che rappresenta più di tutti la nobiltà d’animo verso gli altri! Questo particolare leone , infatti, è quello che ha pienamente coscienza della sua posizione e delle sue responsabilità ed ha accettato (in maniera piuttosto figurata) la sua condizione di comando . Essere un “re” infatti, comporta non solo privilegi ma anche degli obblighi veramente importanti! Le corone sono belle ma pesano veramente tanto!

Se hai scelto questo leone vuol dire che sei veramente pronto a sacrificarti per gli altri, a prendere decisioni scomode ma giuste per loro e a comportarti sempre nella maniera più onorevole . Complimenti !

Questo leone, infatti, è la personificazione di una persona fiera e pronta a combattere, che non si tira indietro di fronte a nulla!

Se lo hai scelto, quindi, sai bene di essere disposto a combattere le tue battaglie ma anche quelle degli altri. Non lasceresti nessuno indietro e sei pronto a fare quello che è necessario per le persone a cui tieni!

Non ti diamo il premio di persona con più nobiltà d’animo di tutti per un semplice motivo.

A te piace anche essere una persona “aggressiva” e capace di incutere timore e, a volte, ti capita di perderti dietro questa corazza.

La soluzione non è sempre l’aggressività, ricordalo!