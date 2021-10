Test delle Scarpe | Tacchi o Sneakers? Dimmi cosa scegli e ti dirò chi sei

Il Test delle Scarpe ti permette di capire meglio te stessa partendo da una delle grandi passioni di molte donne: le scarpe.

Nell’immaginario collettivo ogni modello di scarpa è associato a un particolare tipo di donna o a una donna con un particolare tipo di carattere. Di certo non è una regola universale, ma sicuramente le scarpe che preferisci dicono moltissimo sul tuo modo di attraversare la vita.

Le donne che fanno moltissime cose al giorno e che trascorrono in piedi la maggior parte del proprio tempo non possono portare tacchi altissimi, eppure a volte rinunciano alle scarpe eleganti molto a malincuore.

Al contrario, ci sono donne costrette per lavoro o per altri motivi a indossare i tacchi e passano tutto il giorno a sognare il week end, quando potranno finalmente infilare ai piedi un paio di scarpette da ginnastica.

Tute queste preferenze e rinunce in realtà rivelano molti lati del tuo carattere che a volte fanno fatica ad esprimersi: ecco quali sono e per quale motivo dovremmo considerarli con attenzione.

Test delle Scarpe

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di scegliere il tipo di scarpa che preferisci, quella che indosseresti sempre se solo potessi o se avessi le occasioni giuste in cui metterle.

1 – Scarpe con il tacco

Le scarpe con il tacco indicano una femminilità sofisticata e decisa, in grado di imporsi all’attenzione di chi sta intorno grazie a un grande carisma e alla capacità di spiccare in ogni contesto.

Se adori le scarpe con li tacco significa che sei una donna molto in armonia con la sua femminilità. Questo non significa affatto che tu sia sempre gentile, sempre accogliente, sempre accomodante, sempre materna come ci si aspetterebbe dall’idea più classica di donna.

Al contrario, sei in grado di passare da un atteggiamento materno a un atteggiamento dominante e deciso, a seconda di ciò che richiede la situazione ma anche a seconda degli obiettivi che intendi raggiungere in un determinato momento o in un determinato contesto.

A volte puoi sembrare un po’ altezzosa, ma è il parere che hanno di te solo le persone che non hanno avuto modo di conoscerti a fondo o che non hanno avuto il coraggio di avvicinarsi a te tanto da capire chi sei davvero.

Nella maggior parte dei casi invece sei solo una persona che punta ad emergere e che cerca di mettere nella miglior luce possibile i propri meriti e il proprio lavoro. Se gli altri si sentono intimiditi dal tuo atteggiamento beh … problemi loro! No?

2 – Scarpe da ginnastica

Le sneakers sono le migliori amiche di ogni mamma, ma in generale di ogni donna che conduce una vita attiva e soprattutto presa da mille cose. Se preferisci queste scarpe e non senti mai la mancanza di un paio di décolleté significa che sei una persona realista e concreta, che non si perde in inutili fantasie, a cui non piace complicare le cose e che ama i lavori ben eseguiti.

Per stare al passo con i mille impegni che prendi ogni giorno e a cui riesci sempre a fare fronte non hai bisogno di un paio di scomodi trampoli: questa è probabilmente la risposta che dai più spesso a coloro che ti fanno notare che “saresti bellissima con un paio di tacchi”.

Questo non significa che tu non sia “in contatto” con la tua femminilità: semplicemente per te la femminilità non si esprime solo con un paio di tacchi. Al contrario, avere ai piedi qualcosa di comodo ti permette di poter esprimere sempre al meglio la tua energia e le tue moltissime idee.

Inoltre, spesso hai avuto la sensazione che le donne indossino i tacchi lo fanno “per essere all’altezza” di qualcosa o di qualcuno e tu, diciamocelo, non hai proprio niente da dimostrare a nessuno!

Chi ha la fortuna di avere a che fare con te pensa che tu sia una persona aperta e alla mano, ma forse in passato qualcuno è rimasto spaesato dall’improvvisa forza di carattere con cui ti imponi nelle situazioni in cui ritieni che sia necessario prendere una posizione ferma.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.