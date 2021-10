Scopri se sei uno dei cinque segni più fortunati di tutto lo zodiaco

Sei uno dei cinque segni più fortunati in assoluto dello zodiaco? Scopri la classifica di oggi dell’oroscopo: ecco chi sono i fortunelli!

La vita è fatta a scale, dice un famoso proverbio, c’è chi scende e c’è chi sale. Sebbene il senso non sia che esistano solo persone fortunate e che siano sempre le stesse, a volte è proprio vero che ti senti costantemente sfortunato in comparazione ad altre persone, vero?

Bene, oggi abbiamo cercato di stilare la classifica dei cinque segni zodiacali che annegano, quasi, nella fortuna.

Pronto a scoprire chi è il Gastone del tuo Paperino? (Se non capite questo riferimento, ci dispiace dirvi che siete veramente troppo giovani!).

I segni più fortunati dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Allora, mettiamo subito le carte in tavola: sei fortunato o meno?

No, non ti affannare a risponderci: ci basta sapere il tuo segno zodiacale per capire se sei uno sfortunato oppure, semplicemente, una delle persone più fortunate dello zodiaco!

Eh sì, stelle e pianeti sono in grado di fare una classifica accurata dei segni zodiacali più fortunati di tutto l’oroscopo.

Non è che ci sei anche tu? Tra un Gratta e vinci appena grattato (e vincente, ovviamente) a quei dieci euro che hai appena trovato per strada, credi che riuscirai a leggere la classifica di oggi dell’oroscopo?

Scopriamo insieme i segni zodiacali più fortunati tra tutti: chissà se ci sei tu, il tuo partner oppure il tuo acerrimo nemico?

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro sono, generalmente, persone veramente fortunate. Certo, la loro vita non è proprio completamente perfetta ma spesso i Cancro non hanno bisogno di perfezione!

A questo segno, infatti, capita abbastanza spesso colpi di fortuna decisamente sorprendenti!

Il Cancro è un segno che riesce a raggiungere quello che vuole con facilità: per sfruttare a pieno al sua fortuna, però, deve anche impegnarsi nella vita!

(E diciamo che questo, spesso, non lo fa: i Cancro possono essere un pochino pigri).

Pesci: quarto posto

I Pesci sono persone veramente fortunate… non c’è che dire! A questo segno, infatti, sembra andare sempre tutto veramente molto bene.

Che si tratti di lavoro, d’amore oppure semplicemente di prendere la decisione giusta quando posano l’ombrello prima di uscire di casa, i Pesci sono sempre fortunatissimi!

Spesso, proprio per la loro fortuna sfacciata, i Pesci si attirano qualche invidia e numerose malelingue che li giudicano.

Più aumentano i loro detrattori, però, e più si moltiplicano le loro fortune: è veramente un fenomeno curioso!

Capricorno: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno possono essere veramente molto fortunati nella vita e questo, di certo, crea un poco di invidia nei loro confronti.

Soprattutto sul lavoro, infatti, il Capricorno è un segno che ha spesso a disposizione numerosissime “fortune” che lo rendono quasi un privilegiato.

I nati sotto questo segno sono persone che non si fanno decisamente problemi a fare mostra delle loro fortune.

Le reputano naturali e si rendono conto solo molto tardi nella vita del fatto che gli altri non sono fortunati come loro!

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono generalmente persone proprio molto fortunate. Per questo motivo, spesso, i Sagittario vivono una vita che gli altri non esitano a definire da hippy. Non si preoccupano del lavoro, del conto in banca e neanche di fare la spesa. Il motivo non è nascosto nel fatto che i Sagittario sono arroganti o, in segreto, dei miliardari.

No, i Sagittario sono semplicemente solo molto fortunati! Per i nati sotto questo segno, infatti, è quasi naturale ricevere doni e regali… dal cielo, quasi!

I Sagittario, infatti, finiscono spesso per inciampare in quello che vogliono: gli amici gli regalano elettrodomestici e mobili, qualcuno cerca lavoro proprio mentre loro finiscono i soldi dell’ultimo stipendio e via discorrendo.

Per questa ragione, quindi, spesso i Sagittario sono anche tra le persone più gentili e felici sulla faccia della Terra.

Non c’è da stupirsi visto quanto sono fortunati!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più fortunati dello zodiaco

Sarà fortuna oppure, semplicemente, i frutti del duro lavoro al quale i nati sotto il segno dello Scorpione si sottomettono costantemente?

La risposta, purtroppo, non la sappiamo ma possiamo dirvi che i due elementi sono presenti nella vita di tutti gli Scorpione.

Fortunati, gli Scorpione lo sono. Lavoratori anche. Che ci sia una correlazione? Lo Scorpione è quella classica persona che, dopo mesi di duro lavoro e sacrifici, si vede non solo corrispondere la giusta ricompensa ma anche qualche cosa di più proprio a causa della loro fortuna sfacciata.

Prendono sempre la decisione giusta ed al momento giusto: insomma, sono veramente fortunatissimi!

Forse, semplicemente, gli Scorpione sono più bravi degli altri segni zodiacali a dire chi sono e che cosa vogliono dalla vita.

L’Universo, spesso, sa che cosa vuole lo Scorpione e… volere è potere, no?