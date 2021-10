Piedi screpolati: la ricetta segreta per uno scrub top al sale grosso

Piedi screpolati? Prova lo scrub al sale grosso per una pelle più morbida e rigenerata. Ecco la ricetta fai da te top, con pochi ingredienti low cost.

I piedi sono indispensabili per il compimento di buona parte delle nostre azioni quotidiane. Sono la ‘base’ del corpo, ne assorbono il peso e permettono la locomozione. Grazie alla loro particolare anatomia, i piedi ci consentono di camminare, correre, saltare e persino di avere una perfetta aderenza sulle superfici irregolari.

I piedi sono il nostro ancoraggio al suolo; ci permettono di assumere la postura corretta e di spostarci in ogni direzione. Tutto questo, però ha delle conseguenze; la pelle si inspessisce per effetto della pressione costante sulle superfici calpestabili. Tra gli inestetismi più comuni ci sono calli e duroni, provocati proprio dall’attrito continuo.

Ma non è tutto: i pedi risentono anche del cambio di stagione. A fine estate, sono sempre più secchi e disidratati. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine. Con i primi freddi autunnali, non è detto che la situazione migliori. Ecco perché bisogna intervenire con trattamenti mirati.

Il segreto di bellezza per piedi sani è una regolare pedicure, che aiuta ad avere una pelle ben idratata e a prevenire (o a controllare) la formazione di calli e duroni.

Fare uno scrub ai piedi una volta a settimana è l’ideale per combattere la pelle secca, gli ispessimenti e le ruvidità. In commercio si trovano tanti prodotti ma, in questo articolo, vogliamo svelarti la ricetta segreta per uno scrub piedi fantastico da fare a casa.

Piedi screpolati? Prova lo scrub fai da te al sale grosso

Stanca dei tuoi piedi screpolati? Nervi saldi, la soluzione c’è! Prova subito lo scrub fai da te al sale grosso, rimedio della nonna infallibile per dire addio a calli, duroni e pelle secca.

Vediamo insieme come si prepara questo fantastico esfoliante naturale, perfetto per regalare un momento di coccole ai piedi stanchi, stressati e screpolati.

LEGGI ANCHE –> Piedi perfetti: ecco le strepitose 5 migliori creme low cost

INGREDIENTI:

1 tazza di sale grosso;

1/2 bicchiere di olio di cocco;

olio essenziale a tua scelta, giusto qualche goccia.

PREPARAZIONE:

Procurati una tazza e riempila fino al bordo con del sale grosso. Questo prodotto economico che tutte abbiamo in dispensa, ti aiuterà a limare delicatamente le aree ruvide e dure della parte più esterna dell’epidermide; Aggiungi al sale grosso, precedentemente versato in una bacinella, un mezzo bicchiere di olio di cocco. Con proprietà antibatteriche e antifungine, è un toccasana per rigenerare e idratare la pelle in profondità; Versa qualche goccia dell’olio essenziale che più ti piace. Questo prodotto potenzia gli effetti dello scrub. Vanno bene quasi tutti gli oli essenziali anche se, alcuni, hanno delle proprietà più specifiche. Il tea tree oil , per esempio, ha un’azione antibatterica e antimicotica, l’olio essenziale di lavanda ha un effetto rilassante su mente e corpo. Quello alla mente, invece, è più energizzante. Insomma, c’è un’essenza per ogni esigenza; Passa il sale sulle zone più difficili, massaggiando delicatamente per qualche minuto. Prediligi i movimenti circolari, perché favoriscono il microcircolo, migliorando così l’ossigenazione della pelle. Strofina il sale grosso anche su caviglie e polpacci, dal basso verso l’alto e sempre con movimenti circolari. Con questa piccola furbizia stimolerai la circolazione periferica; Risciacqua con acqua tiepida; Asciuga bene e stendi un velo di crema idratante per i piedi. Se la tua pelle è molto secca, allora ti consigliamo un prodotto a base di burro di karité.

Come vedi, questo magnifico esfoliante fai da te per piedi malconci e screpolati si prepara in pochi e semplici step. Per avere buoni risultati, il trattamento va fatto almeno una volta a settimana.

Infine, vogliamo darti un ultimo consiglio: occhio alla scelta delle scarpe! Indossare calzature di qualità scadente, con plantari non anatomici, incide negativamente sul benessere dei piedi.

Fai attenzione anche al tipo di suola: deve essere in “gomma” o, comunque, in un materiale che aiuti ad assorbire l’impatto col terreno, evitando così i microtraumi.

Con queste piccole astuzie, puoi prevenire l’insorgenza di calli, duroni e altri inestetismi dolorosi. I tuoi piedi ringrazieranno!