Un menu della domenica senza glutine, dai primi ai dolci, non significa portare ricette insignificanti in tavola. Ecco tre esempi che vi faranno cambiare idea

Per alcuni è una scelta di vita e di salute, perché l‘intolleranza al glutine è un problema di salute serio che richiede anche rimedi seri. Per altri più semplicemente una scelta di vita. Perché eliminare il glutine dalla propria alimentazione non significa preparare ricette prive di gusto e del giusto potere nutrizionale.

Per questo possiamo anche puntare su un menù della domenica completo a base di piatti senza glutine, dal primo fino al dolce.

Ci sono tantissime soluzioni valide, tutte molto interessanti e che non costano più del cibo tradizionale. Vediamo insieme cosa possiamo cucinare per tutta la famiglia e i nostri ospiti.

Menu senza glutine ma con tanto gusto

Lasagne al forno senza glutine

Partiamo da un classico della nostra cucina e delle nostre domeniche. Le lasagne al forno per gli intolleranti al glutine e al lattosio sono il classico primo piatto da giorno di festa, solo con qualche accorgimento in più.

Per questo dovete utilizzare una confezione di lasagne senza glutine, scegliere della mozzarella (o un altro formaggio) senza lattosio e preparare la besciamella senza lattosio. Va benissimo il latte di soia e il burro senza lattosio.

Corona di crespelle senza glutine

Il nostro secondo piatto della domenica è molto leggero ma anche sfizioso. Si tratta dui crespelle, preparate con farina di ceci, farina di riso e latte di riso. Le riempiremo con carote, patate e tofu se vogliamo una ricetta vegana.

Oppure quello che più ci piace, ma che sia adatto agli intolleranti a glutine e lattosio. Il risultato finale? Spettacolare da vedere e buonissimo da mangiare senza fatiche supplementari, perché in fondo le mosse sono le stesse.

Torta di riso morbida senza glutine

Per concludere il nostro pranzo della domenica a base di cibi senza glutine, ecco una torta di riso morbidissima, adatto dalla colazione al fine pasto. La ricetta prevede l’utilizzo del riso originario, che al giorno d’oggi trovate anche nei principali supermercati. Per la frolla utilizzerete farina di mais e di riso, burro, uova e zucchero a velo, mentre nel ripieno oltre al riso entrano anche latte, vaniglia, limone e zucchero di canna.