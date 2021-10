Vuoi conoscere la classifica delle peggiori coppie di segni zodiacali in amore? Ecco quali sono le sei coppie che non dovrebbero stare insieme (e anche perché)!

Ehi, non puoi dire che non ti abbiamo avvertito.

Sì, è vero, esiste una classifica stilata dall’oroscopo che ci può dire quali sono i segni zodiacali che non dovrebbero assolutamente stare insieme.

Se tu ed il tuo partner siete una di queste coppie non potete assolutamente biasimarci: le stelle hanno parlato per noi!

Scopriamo immediatamente quali sono queste sei coppie, che abbiamo anche messo in classifica dalla migliore alla peggiore.

(Benché siano tutte coppie che, assolutamente, non dovrebbero stare insieme). Pronti a scoprire la verità?

Le peggiori coppie di segni zodiacali in amore: ecco la classifica di tutti i segni dell’oroscopo

Hai presente quelle coppie che, quando le conosci un pochino meglio, ti danno una forte sensazione di… ehm, problemi?

Abbiamo tutti avuto un amico od un’amica fidanzati con qualcuno che non era assolutamente il partner perfetto per loro.

E, diciamoci la verità, è successo anche a noi di stare con qualcuno che non era proprio un ottimo match!

Il motivo si nasconde, con ogni probabilità, anche nei nostri segni zodiacali.

Ci sono, infatti, delle coppie che lo zodiaco non approva proprio per niente: non sei curiosa di conoscere se tu ed il tuo fidanzato siete proprio una di queste?

Scopriamo insieme la classifica di oggi delle sei coppie peggiori in amore secondo l’oroscopo.

Speriamo non ci siate!

Ariete e Cancro: sesto posto

Per favore, non cercate di far nascere un colpo di fulmine tra Ariete e Cancro! I nati sotto questi due segni, infatti, per quanto possano essere amici non possono proprio essere fidanzati.

Finirebbero per detestarsi dopo pochissimo!

Gli Ariete, infatti, sono persone molto attive che hanno voglia di fare tantissime esperienze e socializzare il più possibile. Il Cancro, invece, adora passare le nottate avvolto nella sua vestaglia di pile e stare il più lontano possibile dagli altri.

Sono veramente un match non riuscito!

Toro e Leone: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro e del Leone formano un’altra coppia decisamente poco entusiasmante.

Si tratta di due segni zodiacali che non potrebbero fare a meno di entrare immediatamente in competizione, sfidandosi a vicenda in ogni ambito.

Ancora di più, Toro e Leone non riuscirebbero a stimolarsi a vicenda ma farebbero di tutto per “vincere”, arrivando anche a cercare di primeggiare sul partner.

Inutile dirvi che questa è una vera ricetta per il disastro, vero?

Scorpione e Bilancia: quarto posto

Scorpione e Bilancia sono al quarto posto della nostra classifica ma, forse, si meriterebbero una posizione più alta.

Questa è veramente una coppia… destinata a scoppiare!

Concentrato e performante uno (lo Scorpione) e svagata ed invidiosa l’altra (la Bilancia), questi due segni rischiano di farsi veramente la guerra.

Lo Scorpione non ha tempo per stare ad analizzare i sentimenti degli altri, soprattutto di quelli che tentano in ogni maniera di nasconderli, e la Bilancia finirebbe per diventare invidiosa e gelosa!

Vergine ed Acquario: terzo posto

Uno freddo e disinteressato agli altri, incapace di vederli come elementi necessari della vita. L’altro, invece, tutto teso al rapporto con le altre persone, cercando sempre di metterle a loro agio. Dobbiamo dirvi chi dei due è la Vergine e chi dei due è l’Acquario?

I nati sotto questi due segni sono veramente incompatibili. La Vergine detesta il modo di fare degli Acquario e gli Acquario trovano veramente insensibile ed insopportabile la Vergine. Coppia veramente poco ben assortita: sono guai quando si mettono insieme!

Gemelli e Capricorno: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica di oggi dobbiamo segnalare le coppie formate da Gemelli e Capricorno.

Non c’è (quasi) nessuna coppia di segni zodiacali peggiore della loro!

I Gemelli, estremamente emotivi ma incapaci di essere assertivi, ed i Capricorno, freddissimi e veri e propri “muri” di granito, formano una delle coppie peggiori dello zodiaco.

Per quanto gli opposti si attraggono, fidatevi di noi: una coppia così incapace di comunicare non si è (quasi) mai vista!

Pesci e Sagittario: primo posto nella classifica delle peggiori coppie di segni zodiacali

Eh no, i due segni più “candidi” dello zodiaco sarebbero veramente una coppia terrificante. Fidatevi di noi!

I Pesci ed i Sagittario, infatti, non hanno veramente niente in comune e finirebbero per litigare ogni secondo.

Per quanto siano persone gentili e disponibili, Pesci e Sagittario inizierebbero una guerra sotterranea veramente spaventosa.

Tra silenzi e segreti, recriminazioni e litigate, la coppia Pesci e Sagittario non è assolutamente destinata a durare!