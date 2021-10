Lip mask yogurt, miele e arancia: il rimedio top per una bocca perfetta

By

Lip mask allo yogurt, miele e succo d’arancia: il trattamento di bellezza fai da te per una più morbida e rigenerata. Noterai buoni risultati già dopo la prima applicazione. Provala subito!

Beauty routine autunnale: non puoi non prenderti cura delle tue labbra! Con i primi freddi sono più sensibili, perdono elasticità e tendono a seccarsi. E’ un problema molto comune, che ostacola la buona tenuta del make up.

Quando le labbra sono secche, disidratate o, addirittura, presentano piccoli tagli causati dal freddo, è più complicato stendere il rossetto. Si rischia di ottenere l’orribile effetto a chiazze!

Potrebbe anche capitare che le labbra siano sempre secche e screpolate, a prescindere dalla quantità di balsamo o burrocacao che applichi costantemente. In questo caso la soluzione è una: devi intervenire con un trattamento specifico che le nutra più in profondità.

In commercio si trovano tanti prodotti ad idratazione intensiva; l’importante è scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Ma, sei sei un’amante dei rimedi della nonna, allora rigenera le tue labbra con una maschera 100% bio, da fare a casa in pochi minuti.

Vogliamo suggerirti di provare quella a base di yogurt magro bianco, miele e succo d’arancia. Vediamo insieme come si prepara e quali sono i passaggi da seguire per applicarla bene.

Lip mask yogurt, miele e arancia per una bocca al bacio

Stanca dei soliti trattamenti per le labbra? Nonostante gli sforzi fatti noti che sono ancora screpolate e ruvide? Tranquilla, c’è un rimedio infallibile: è la maschera a base di yogurt magro bianco, miele e succo d’arancia. Il trattamento di bellezza fai da te che ti proponiamo, sfrutta appieno tutte le proprietà di questi tre fantastici ingredienti.

Lo yogurt svolge un’azione lenitiva, grazie al suo contenuto di zinco. Il miele, invece, ha proprietà nutrienti, antiossidanti e stimola la produzione di collagene, favorendo così il rinnovamento cellulare. Infine c’è l’arancia con il suo contenuto di vitamina C, che protegge la pelle dalle aggressioni esterne e svolge un’azione rimpolpante.

Come vedi ci sono davvero degli ottimi motivi per provare questa lip mask! Facciamo il punto insieme su ricetta e preparazione.

INGREDIENTI:

1 cucchiaio di yogurt magro bianco;

1 cucchiaio di miele;

succo d’arancia fresco;

1 cucchiaino di zucchero di canna.

PREPARAZIONE: Versa lo yogurt in una ciotola di vetro. Poi, aggiungi il cucchiaio di miele e mescola bene per circa 1 minuto. Fatto questo, unisci il succo d’arancia fresco e lo zucchero di canna, che è l’ingrediente jolly per un’azione esfoliante delicata.

Passiamo ora all’applicazione della maschera: ecco tutti gli step da seguire.

Pulisci le labbra e lava bene i denti, per evitare che eventuali residui di cibo possano mescolarsi all’impacco; Stendi uno strato uniforme di maschera sulle labbra. Per farlo, puoi utilizzare una spatolina oppure direttamente le dita. L’importante è che il prodotto non goccioli, quindi occhio alla quantità; Taglia un rettangolo di nylon trasparente, abbastanza grande da poter coprire tutta la bocca; Con le mani pulite, premi la pellicola sulle labbra. Questa astuzia ti permetterà di intrappolare il calore e l’umidità; Lascia in posa la lip mask per almeno 15-20 minuti. E’ un tempo sufficiente affinché tutti gli ingredienti agiscano efficacemente sulle labbra. Il miele è un’idratante naturale; più lo tieni sulle labbra e più saranno morbide e setose. Trascorso il tempo necessario, togli la pellicola e risciacqua le labbra con acqua tiepida. Usa un panno pulito e morbido per asciugarle, tamponando delicatamente. Se noti che c’è ancora qualche residuo di maschera, puoi rimuoverlo passando un po’ di latte detergente.

Il trattamento di bellezza è concluso! Risultato: labbra di un perfetto colore naturale rosso rosato, idratate in profondità e più rimpolpate. Ti basterà una sola applicazione di questa lip mask pazzesca per avere una bocca al bacio!

Lo diciamo spesso: il modo migliore per testare l’efficacia di un rimedio naturale è provarlo. Il passaparola tra amiche non basta!

Quindi non perdere tempo, procurati tutti gli ingredienti e mettiti all’opera!