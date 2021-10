Un antipasto semplice da preparare, ma molto pieno di sapori, l’insalata pantesca alla siciliana si prepara in poche mosse ed è buonissima

La cucina regionale, in tutta l’Italia, è fatta di piatti ‘poveri’ ma di ingredienti veri. Come l’insalata pantesca che arriva direttamente dall’isola di Pantelleria sulle nostre tavole, come antipasto ma anche in porzioni più generose anche come piatto unico

Una ricetta tipica della dieta mediterranea, con quello che fornisce la campagna: patate, pomodori, cipolle, olive e capperi. Niente di complicato e tempi relativamente brevi per una ricetta alla porta di tutti.

->> LEGGI ANCHE: Troppo aceto nell’insalata? Ecco come rimediare all’errore

Ingredienti:

800 g patate gialle

350 g pomodori pachino

25 olive nere denocciolate

3 cipolle rosse

2 cucchiai capperi di Pantelleria

1 bicchiere aceto di vino bianco

origano fresco o secco

30 g basilico

4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Insalata pantesca alla siciliana, ricetta passo dopo passo

Prima di passare alla ricetta vera e propria, diciamo una cosa che non piacerà ai tradizionalisti. Ma in fondo potete aggiungere anche altri ingredienti a questa ricetta. Come il tonno, il salmone, le acciughe sott’olio, formaggi quali fontina, provola, scamorza, feta, anche delle verdure grigliate. Non sarà più l’insalata pantesca originale, ma buona lo stesso.

Preparazione:

Lavate bene le patate e mettetele ancora con la buccia in una pentola completamente coperte da acqua fredda. Portate la pentola a bollore, salate e aspettate 25 minuti prima che siano cotte.

A quel punto scolate le patate, passatele subito sotto l’acqua fredda e sbucciatele. Quando avete fatto, tagliate le patate a fette ma anche a spicchi (come più vi piace), lasciandole raffreddare completamente.

Mentre aspettate, sbucciate e tagliate le cipolle a fettine sottili. Poi versatele in una ciotola insieme all’aceto di vino bianco e ad un pizzico di sale lasciatele così per 20 minuti.

A quel punto potete passare alla ricetta vera e propria. Cominciate con le patate in una ciotola, aggiungete le cipolle colate dall’aceto, i pomodorini tagliati a spicchi e le olive nere tagliate a fettine.

Aggiungete i capperi, poi l’origano e le foglie di basilico spezzettate con le mani. A quel punto assaggiate per capire se manca ancora sale e condite con una dose generosa di olio extravergine lasciando riposare in frigorifero.

Prima di portare a tavola, date ancora una girata e consumate fresca oppure se non è la stagione estiva anche a temperatura ambiente.